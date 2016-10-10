人民币对美元汇率将继续双向浮动 对一篮子货币将持稳--中国货币网

路透北京10月10日 - 中国外汇交易中心周一发布评论员文章称，参照一篮子货币变化，人民币对美元双边汇率升贬都是正常的，未来还将继续双向浮动；中长期看，人民币对一篮子货币汇率将继续保持在合理均衡水平上的基本稳定。

刊登在中国货币网的文章称，9月三个人民币汇率指数均延续了8月以来较为平稳的运行态势，月内虽有升有贬，但变动幅度不大，波动率相对较小。9月CFETS人民币汇率指数年化波动率为2.62%，较8月份进一步降低，也低于人民币兑美元汇率中间价3.26%的年化波动率。

“人民币对美元双边汇率继续按照以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的机制有序运行。”文章称。

文章并指出，9月初，美国制造业数据疲弱打压美联储升息预期，美元走软。此后，随着美国经济数据改善和美联储官员接连释放年内加息信号，市场对美联储年内加息预期升温，美元指数有所反弹。加之9月末国庆长假出境游导致购汇需求阶段性增多，按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的中间价形成机制，人民币兑美元汇率中间价相应呈现先升后贬、双向浮动的态势，市场汇率相对更为平稳。

全月看，在美元指数总体下跌和国内暑期季节性购汇高峰已过的情况下，人民币对美元汇率小幅升值。

近期，国际金融市场波动又有所加剧。美国经济数据总体较好，市场仍预期美联储12月加息是大概率事件，美元走强，国庆长假期间美元指数涨幅达1.22%。由于市场对英国“硬脱欧”的担忧，英镑大跌，英镑对美元汇率一度跌至1.1841的31年低点；埃及埃镑贬值压力加大也拖累了新兴市场货币。

按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制，参考一篮子货币汇率变化，10月10日做市商报价形成的人民币兑美元汇率中间价为6.7008元，较节前9月30日人民币兑美元汇率中间价有所贬值。但与发达经济体货币和其他新兴经济体货币相比，贬值幅度相对较小，CFETS测算的人民币汇率指数仍是升值的。

“参照一篮子货币变化，人民币对美元双边汇率升贬都是正常的，未来还将继续双向浮动。”文章并称。

文章同时指出，中长期看，中国经常项目保持顺差、外汇储备充裕、财政状况良好、金融体系稳健的基本面决定了人民币不存在长期贬值的基础，10月1日人民币正式加入SDR货币篮子后境外主体将增持人民币资产，由此带来的长期外汇流入也有助于进一步改善外汇市场供求，人民币对一篮子货币汇率将继续保持在合理均衡水平上的基本稳定。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，9月30日（国庆假期前一周）的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较此前一周下跌0.04%至94.07，较2014年底则仍下跌5.93%。

人民币兑美元即期周一早盘开盘大跌，瞬间跌破6.7元整数关口，相比上日收盘价一度大跌340点至6.7040元，创2010年9月以来的逾六年低点，主因国庆假期英镑暴跌，美指大涨。

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