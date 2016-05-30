焦点：人民币中间价跌至逾五年新低市场未见恐慌 单边预期料难再现

2016年1月21日，图为在北京拍摄的美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透上海5月30日（作者 张金栋） - 一波美元反弹，让市场再度关注人民币汇率，但经历前两次较大冲击之后，人民币不管是中间价定价机制，还是货币错配的缓解或者企业对汇率避险的重视，都有非常明显的改善。短期人民币或仍有一定下跌空间，但都是在可预期的范围内运行。

春节以后的人民币表现，和其他新兴货币基本一样，美元走向已成人民币的关键指引，而人民币汇率指数推出半年来已基本被市场接受，且在美元升贬走势中发挥出很好的稳定器和过滤器作用，因此实体企业也不应过高期待人民币兑美元后续的贬值空间。

“央行的中间价定价机制还是比较透明的，中间价的变化跟美元变化的相关性很高，每天公布的中间价价格和大家的预估偏差并不大，美元近期比较强势，大家对中间价连着下跌也就不觉得奇怪了。”一中资行外汇业务主管称。

继上周三人民币兑美元中间价大跌225点至2011年3月来新低，周一人民币再度大跌近300点，刷新了五年低点，但市场反应依然平静，因为根据中间价定价机制，通过隔夜美元指数升贬幅度、人民币汇率指数升贬幅度和上日人民币兑美元收盘价，基本可以测算第二天中间价落在区间范围。

例如上周五美元指数升值0.37%，一般人民币兑美元中间价可以体现一半的美元指数升贬幅度，根据初略计算，周一人民币兑美元中间价应该开在6.5782上下30个点左右；而周一人民币中间价最终开盘在6.5784。

如果给人民币中间价体现隔夜美元涨跌幅一个区间，则基本可以框定第二日中间价的区间，但毕竟中间价并不是完全按照篮子货币进行调整，还有一部分人为调节的部分，但这种调节应该不会明显偏离主要区间，这也使得市场对人民币中间价的预测准确度越来越高。

中国央行5月初公布的今年一季度货币政策执行报告中的专栏文章中也指出，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。

通过简单测试即可得知，春节后中国央行基本遵守此前的定价规则，而周一中间价创出逾5年低点并不能说明央行是有意拉低汇价达到某种目的。而中间价的可预测性直接化解了此前市场对汇率定价的迷茫。

随着定价机制不断深入人心，市场对不断提升的人民币中间价弹性，也逐渐习以为常。境内美元/人民币期权波动率稳中汇率，即是非常好的佐证；春节以来不管是短端的一个月美元/人民币平价期权隐含波动率还是一年期的波动率基本处于稳中回落走势。

在此期间人民币对美元中间价波动超过120点的天数超过40%，而5月截止30日的20个交易日中，有10个交易日波动超过120点。

因此也可以理解中国央行为什么要在官方微博驳斥个别媒体的无端指责。中国央行微博表示，始终坚持市场化改革方向，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率都在合理、均衡水平上的基本稳定。

**单边预期难再现**

除了中间价定价机制有迹可循之外，不管是个人还是实体企业，在经过前期汇率波动的洗礼，货币错配比较严重的状况也得到改善；另外监管层前期采取的“奖入限出”的策略并没有放松，因此短期就算美元出现偏强走势，也难以再次引发人民币单边贬值预期，监管层此前面对的进退维谷状况料难再现。

目前人民币偏弱更大的因素来自美元指数走强的影响，美元指数走强关键主因则来自6-7月份美联储加息预期的升温，但美联储年度加息次数应该没有明显上升，因此本轮美元反弹虽增加了人民币的贬值压力，人民币贬值料仍有一定空间，但并不会持续。

“在美联储加息之前，美元指数可能还会比较强，但冲破前期100关口的可能性还是不大的，在大的箱体里运行的可能性比较大。”一外资行交易员表示。

美联储主席叶伦上周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦对升息的认可，恰好是汇市所欲找寻的线索，令已然看多的美元继续走升。

而稍早前路透调查显示，过去两周新兴亚币的看空人气加重，因对美国即将升息的预期升温，且围绕中国外汇政策的不确定性再现；根据调查，人民币空仓创2月初以来最高。

但该交易员也指出，人民币可能短期内继续走弱，甚至跌破前期6.60元低点，但跌势仍旧可控，除了汇率锚日渐清晰外，监管层在实体的结售汇环节加强审查，过滤投机购汇，积极鼓励结汇，力促市场平衡供求关系。

春节之后离岸与在岸价差基本处于合理范围内运行，5月起这轮人民币贬值，两地价差没有出现去年8.11汇改和今年年初那样大幅偏离状况，可以说套息交易基本没有市场。

一外资行分析人士也指出，人民币可获得性和交易性相比其他亚洲新兴市场货币并不高，因此如果看空人民币，可以考虑做新兴市场货币，例如韩元、马来西亚林吉特等，直接做空人民币的实际收益并不大。

“该贬值的时候就贬值，这样也可以释放贬值压力，市场化的方向，当然也会比较温和的方式推进，（前期那样）过度的方式应该不会再出现的。”前述中资行外汇业务主管称。

去年8.11汇改以及今年年初的贬值走势，明显超出市场预期，套息交易大量解除的负面冲击也非常明显，为维持汇率整体稳定，中国外汇储备快速减少，8个月（2015.08-2016.02）累计减少近4,500亿美元，但在今年3-4月外储逐渐企稳。

**避险为上**

去年以来人民币的波动给实体经济上了一堂有意义的汇率避险课，市场的结汇意愿也从去年底的低点逐渐回升，面对新一轮的汇率贬值，是否会持续应不是实体企业该考虑的，避险仍旧是主要思路。

“贬值对出口当然有一定的好处，但心态也要放平，该结汇时还是要结汇，大量的囤美元，猜测美元会超预期上涨，赌人民币会大幅贬值，成本也非常大，很可能得不偿失。”前述中资行外汇业务主管称。

该主管并指出，现在的人民币和之前表现最大的不同就是和美元指数走势的相关性非常高，就算判断美元指数还有一波上涨，多持有一些外币是可以的，但并不建议赌方向，何况现在对人民币的大致走势是可以判断的。

前美联储达拉斯高级经济学家兼政策顾问王健在接受路透专访时表示，即便美联储加息，美元继续上升的空间已经不大，并且对人民币汇率和中国经济的影响亦有限。

根据外管局公布的结售汇数据，去年12月份市场结汇意愿（代客结汇与涉外代客收入之比）下探至41.64%，随后逐步回升至今年4月份的48.96%的10个月新高，表明企业结汇意愿逐步回升；但代客结售汇已连续10个月逆差，虽然逆差额已经明显回落。

外管局公布的数据并显示，今年开始按月公布的未到期期权形成的远端潜在结购汇规模（未到期期权Delta净敞口），从1月末时的净购汇107亿美元，增至4月末的164亿美元，三个月内增长逾50%，表明市场对避险的意识逐渐上升，虽然总体的量并不大。

当然对于进口企业，专业人士还是建议应多做锁定，采取远期购汇、期权等产品进行锁定，虽然成本看上去有些高，但人民币已经逐渐加大的弹性，规避市场的不确定性非常有必要。

“潜在收益最高并不一定是最合适的，选择了高收益的可能，就要做好遭遇高风险的准备。”资深外汇专家韩会师撰文称。

需要指出的是，人民币贬值主要目的并非为了出口，汇率对出口会有影响，但最大的影响还是中国在全球贸易的所处的产业链决定的，因此猜测汇率贬值为了刺激出口的说法可以收手了。

中国商务部副部长钱克明4月22日在国新办例行记者会上表示，尽管增速下降，但2015年中国进出口总额还是稳居世界第一。其中出口占全球的份额提高到13.8%，提高了1.5个百分点。中国出口在全球市场的份额进一步扩大，而且提升的速度比原来还快。（完）