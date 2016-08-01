路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6257元附近

中国金融市场一周走势回顾

--人民币兑美元当周升0.15%。本周美元指数破位下行，但人民币升幅却远不及美元调整幅度，因逢低购汇的客盘依然较多，且有油盘大量购汇，人民币依然稳定在较小的区间内。特朗普危机已取代美联储6月加息预期成为美元的最大扰动因素，后市继续观望美元调整能否带动人民币继续走升。