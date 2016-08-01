路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6257元附近

去年中国银行业理财余额同比增逾两成 同业理财近6万亿元--托管中心
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透上海8月1日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.6257元附近，较上日上涨约254点。
上日人民币兑美元即期收报6.6548元，而中间价则为6.6511元。根据定价机制，今日中间价变动中，有37点下跌反应市场供求影响，另外的291点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.6491元，和外汇交易中心公布的实际值偏差20点。
中国货币网6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透香港5月19日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五称，决定将红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数，预计今年8月公布详情。
--人民币兑美元当周升0.15%。本周美元指数破位下行，但人民币升幅却远不及美元调整幅度，因逢低购汇的客盘依然较多，且有油盘大量购汇，人民币依然稳定在较小的区间内。特朗普危机已取代美联储6月加息预期成为美元的最大扰动因素，后市继续观望美元调整能否带动人民币继续走升。