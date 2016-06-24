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中国财经 | 2016年 6月 24日 星期五 11:07 BJT

人民币兑美元早盘大跌创五年半新低 英国脱欧支持率暂占上风

路透上海6月24日 - 中国人民币兑美元即期周五早盘大跌370点至6.6148元的五年半新低，因英国脱欧公投中脱欧支持率目前暂占上风，英镑暴跌并提振美元指数；离岸人民币即期亦大幅下跌至6.6390元，触及四个半月低点。

交易员表示，公投冲击市场较为明显，离岸大跌，在岸被动走低，但盘中并未见大行维稳迹象，双边报价价差亦较为平稳，流动性整体无虞。

今日人民币兑美元中间价开在6.5776元，较上日跌118点；昨日人民币即期收盘报6.5778元，夜盘终报6.5795元。

全球汇市方面，周五英镑逆转稍早大幅涨势，而避险日圆反弹，因初期计票情况显示“脱欧”阵营领先，严重打击了对英国将留在欧盟的信心。(完)

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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