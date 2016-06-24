人民币兑美元早盘大跌创五年半新低 英国脱欧支持率暂占上风

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月24日 - 中国人民币兑美元即期周五早盘大跌370点至6.6148元的五年半新低，因英国脱欧公投中脱欧支持率目前暂占上风，英镑暴跌并提振美元指数；离岸人民币即期亦大幅下跌至6.6390元，触及四个半月低点。
交易员表示，公投冲击市场较为明显，离岸大跌，在岸被动走低，但盘中并未见大行维稳迹象，双边报价价差亦较为平稳，流动性整体无虞。
今日人民币兑美元中间价开在6.5776元，较上日跌118点；昨日人民币即期收盘报6.5778元，夜盘终报6.5795元。
全球汇市方面，周五英镑逆转稍早大幅涨势，而避险日圆反弹，因初期计票情况显示“脱欧”阵营领先，严重打击了对英国将留在欧盟的信心。(完)
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。