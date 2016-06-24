人民币兑美元早盘大跌创五年半新低 英国脱欧支持率暂占上风

路透上海6月24日 - 中国人民币兑美元即期周五早盘大跌370点至6.6148元的五年半新低，因英国脱欧公投中脱欧支持率目前暂占上风，英镑暴跌并提振美元指数；离岸人民币即期亦大幅下跌至6.6390元，触及四个半月低点。