焦点：人民币贬值忧虑推升避险需求 但中国投资者出海渠道不多

作者 林琦

路透上海11月3日 - 近期人民币兑美元汇率贬值加快，中国投资者配置海外资产避险的呼声明显提高；不过基于目前全球“资产荒”以及中国外汇流出仍存限制的现实情况，投资者的选择并不多。

目前在合法途径下，合格境内机构投资者（QDII）产品、沪港通及即将推出的深港通等，将是近阶段中国个人投资者仅有的海外投资主渠道，这种局面预计在人民币汇率走稳前不会改变。业内人士估计，中国短期内不会开放更多的外汇流出渠道，例如此前呼声较高的合格境内个人投资者境外投资（QDII2）制度。

“我们有很多客户在询问海外投资，人民币波动引起投资者更多关注了。”广发证券上海分公司副总裁胡明达表示。

他介绍称，目前他们能提供的海外配置建议，一个就是广发证券旗下广发钧策发行的QDII产品，二是沪港通和即将推出的深港通。

今年来中国国内股市平淡、债券收益率较低，再加上近期房地产调控，令相当多国内投资者失去投资方向；而10月以来人民币兑美元汇率跌势加快，人民币贬值预期升温更令投资者心神不定，QDII基金或沪港深基金等成为抢手品种。

10月人民币兑美元累计跌近1.5%，创五个月来最大单月跌幅，11月初则略反弹至6.76元水平。中金公司预计至明年底人民币兑美元将跌至6.98附近，而部分海外投行更为悲观，认为明年将跌破7。

10月12日发行的泰达宏利亚洲债券（QDII）基金开售一天即结束认购。据中国基金业协会最新数据，截止9月底，国内QDII基金份额为984.3亿份，较去年底增加265.5份，增幅近四成。

据波士顿咨询公司报告，至2020年中国个人的海外资产配置比例，预计将由目前的4.8%几近倍增至9.4%，这意味着未来四五年内将有13万亿元人民币的资产流出中国。

**外汇严管，投资海外渠道不多**

“我在中国从业10年，从来没有碰到人民币换美元的管制如此严谨。”独立财富管理公司宜信上海一位投资经理表示，在过去一年他帮很多客户配置了美元资产，遇到的最大阻碍就是如何让人民币合理合法地“出海”。

他说，“目前只能动用他全家老小的每人5万美元的（换汇）额度去达到我们15万美元的最低投资门槛，...这是过去一年，我们在帮客户绞尽脑汁去做的事情。”

为保持人民币汇率稳定，中国外汇监管部门近年来加强跨境资本流动的管控，不仅对企业在资本项下购汇进行较严格的审核，同时亦对个人购汇加强监管。国家外管局去年底下发通知，自今年1月起，个人外汇业务监测系统在全国上线运行。出借额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，将被列入关注名单。

今年以来，国家外汇监管部门严厉打击地下钱庄，期望堵住这个国内资金非法流出渠道。近期又对以信用卡购买境外保单的变相资金外流渠道加强监管，银联国际上周发出通知强调，境内居民在境外购买人寿险等非经常项目保险禁用银联卡支付。

而灰色渠道不只购买海外保单一条，据中国证券报周四报导，电子货币比特币近期成为国内一些投资者换汇的“地下高速公路”，在国内以人民币买入比特币，在境外平台上卖出，有时单笔交易可达千万元。

“投资海外目前没有很多的渠道，”荷宝投资管理大中华区机构业务主管陆敏认为，目前中国暂时不再发放新的QDII额度，QDLP（合格境内有限合伙人）这种创新性制度也处于暂停状态。内地居民换汇后在海外也很难找到好的投资产品，要认购香港基金的成本较高。

上海一位外资公司白领坦言，“我换足5万美元额度后，就只能存银行。海外投资我也不懂，存银行更保险一点。”

虽然中国央行此前强调未来一段时间将适时推出QDII2试点，但许多金融界人士相信，在人民币贬值压力未消除前，QDII2计划可能会暂时搁置，免得该计划实施带来更多的资本流出压力。

**避险同时亦带来风险**

胡明达指出，沪港通和深港通平台是近阶段投资者投资香港的很好渠道，而且额度没有上限，“如果你对国际市场感兴趣，或者是想规避汇率上的风险，你可以买进香港的股票。”

深港通预计本月中下旬将启动。启动后通过沪港通和深港通，每日流向香港资金可达210亿元，可投向港股市场上逾400只股票。

私募基金--上海歌迅资产董事长陈文亦推荐沪港通这一汇率避险渠道。他说，港元和美元实行联系汇率制度，因此港元计价的资产可以避免人民币贬值带来的损失。当然港股本身具有波动性，且若标的公司主营业务在国内，其利润也会受到贬值影响，这需要投资者具备一定的专业能力去鉴别。

他还指出，买入黄金、白银也可以规避人民币贬值的风险，因为国际黄金、白银价格是以美元计价的，同时如果市场发生一些“黑天鹅”事件，黄金、白银本身还具有避险功能，一举两得。投资者还可通过银行购买美元的理财产品来规避风险，但是可购买的额度比较有限。

不过陈文强调，只要是投资，都需要承受除了汇率风险以外的产品本身风险，避险手段都是相对的，投资者需具备一定风险识别能力，并承担市场风险。

上海一基金经理指出，基于大陆资金南下的预期，港股前期已累积了不少涨幅，近日展开调整，“为了规避5%的汇率（贬值）风险，现在去买入港股，其实风险也不小，未来股票万一跌了呢？”

海富通基金债券基金部总监陈轶平则推荐购买美元债QDII基金。他说，如果美元维持相对人民币的升势，美元债基金一方面能从人民币汇率波动中获得收益，另一方面也可以获得美元债券持有到期带来的票息收入，以及债券交易带来的资本利得。（完）