人民币升值「拐点」已到--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月27日出版的当期「老谢开讲」专栏)

在日常生活中，我们常见的「跟风」现象，像是吃东西，最好去找会大排长龙的餐厅或小店，因为这样的餐厅客流量大、食材新鲜，通常东西好吃，顾客才会源源不绝上门。但是用在投资上，必须千万切记「人多的地方不要去」，因为那可能是投资行情的转折点，今年很可能就是人民币的「拐点」到了。

过去这几年，大妈的力量很厉害，日本的大妈叫「渡边太太」，她们比男人还勇于冲锋陷阵。她们从日本借到几乎不要利息的日圆，转存澳币或纽币，一边可赚比存日圆多好几倍的「利差」，还可享受到澳币、纽币升值的「汇差」，利差、汇差两头赚，真是一本万利。

渡边太太揭开了「利差交易」（CarryTrade）的新时代，也让澳币节节升高。二○一一年，澳币一度涨到一美元兑一．一○七澳币，此时澳币回贬，利差交易的黄金时代，也宣告终结。

**一度是稳赚不赔的投资标的**

接下渡边太太下一棒的中国大妈，她们抢黄金面不改色，金价在一一年从一九二三．七美元反转向下，回档到一五○○美元左右，中国大妈眼看机不可失，大力加码，但中国大妈一路大买，金价照样下跌，最惨跌到一一八一．五美元，最近金价终于反弹到一三○○美元以上，但中国大妈仍然没有解套。

后来，还有更积极的中国大妈猛抢比特币，把比特币价格炒到一二○○美元以上，但这一轮乱炒，到了比特币东京交易所出了状况，比特币一度跌到一○○美元以下，这一轮炒比特币的神话也宣告一段落。

而这两年，台湾与香港的太太帮最热中的是人民币，过去存人民币可享受高利率的「利差」，还可享受人民币升值的「汇差」，就与渡边太太大赚澳币、纽币的利差交易般，让港台两地的「太太帮」趋之若鹜。因为香港定存利率趋近于零，台湾存新台币也只有一％多，此时看上五％、六％的人民币定存，加上会升值的人民币当然爱不释手。

在人民币升值的年代，存人民币是稳赚不赔的最好投资标的，香港︽经济日报︾在今年二月十七日香港开办人民币业务届满十周年当天，做了一项统计，到一三年底止，香港居民开立人民币帐户有四○五万户，每个户头平均存款六．○六万元人民币。而在过去十年当中，连同汇差及利差，存人民币的回报率高达六五％。

香港︽经济日报︾把大众热门的理财标的放在一起比，结果还发现存人民币「一本万利」。以投资风险来衡量，人民币在股市、楼市、汇市、金市中，风险最低，投资人只要在十年前将人民币存入中国的银行十二个月期定存，每年自动本息续存，十年收息二八．五％，加上人民币升值的汇差，两者加在一起是六五％，这完全颠覆定存「低风险、低回报」的传统观念。

有趣的是人民币十年回报六五％，领先投资香港人最熟悉的汇丰控股只有八％的回报，而过去十年中，投资上证指数回报九一％，美国道琼指数回报九五％，香港恒生回报一二七％，回报最高的是黄金的二二六％，其次是房地产，以中原城市领先指数为样本，回报率是一七五％。

投资市场在过去十年，经历了百年一遇的金融海啸，美国量化宽松到欧债危机，人民币定存虽比不上黄金、房地产及成熟市场股市，但是，人民币定存的回报仍然耀眼。有了这么丰硕战果，香港︽经济日报︾也预测人民币在今年第三季就有「破六」的机会，会较一三年继续上涨二．二％，因此，建议投资人一定要买人民币。

不过，就在此时，人民币出现了巨大变化，今年初所有机构法人都看升人民币，像汇丰预测年底目标价是五．九八，渣打预测第二季到六．○一，巴克莱估未来十二个月见到五．九八，美林预测年底到六，所有机构都看升人民币，但是人民币在一月十四日见到六．○三七之后，随即开始出现贬值走势。

**以技术分析角度，人民币贬值趋势正成形**

在今年以来的人民币贬值中，出现三个转折点，一是二月十八日人民银行首度调低人民币中间价；第二是二月二十八日人民币盘中一度跌到六．一八○八；第三是三月十六日人行将人民币单日浮动汇价区间由一％扩大到二％。这可看出人民银行主动下调中间价，一方面明示人民币贬值，或至少形成「双边预期」，也就是人民币可升可贬，其次是人民银行扩大人民币浮动区间，市场选择了贬值的方向。

人民币从一月十四日的六．○三七走贬到三月二十日盘中最低价六．二四一，人民币在这三个月贬值三．三七九％，这是人民币从○五年七月改采浮动汇率机制以来，最大一次贬值走势，假如不小心追到高价的人民币，今年单是汇差的损失，可能已吃掉利差，那么下一个课题必须探讨的是，这只是短期现象？还是人民币升值已到了「拐点」？

人民币出现贬值走势，央行总裁彭淮南及金管会主委曾铭宗都告诉投资人说，人民币贬值只是短期现象，不过市场赌人民币升值声音仍很大，大家都认为人民币长期看升，因此，抱人民币存款信心坚定。但要当心的是，若用技术分析的角度，人民币贬值趋势正悄悄成形。

人民币从六．○三七贬到六．二四一，短期各项指标都形成黄金交叉的多头排列，一个是六．○三七的大底出现，而人民币的二四○天年线也在六．一一出现转折的多头排列，季线、半年线与年线都同步翻扬向上，线形会说话，人民币在技术面出现明确的贬值讯号。

而在基本面，人民币也出现几个显着的「拐点」，第一个是美国量化宽松货币政策(ＱＥ)近尾声，叶伦在上任首度的联准会(Ｆｅｄ)理事会上，已明确宣示每月减少购债一○○亿美元的目标不变，在购债停止后的半年，美国将升息，也就是说美国不再印钞票了，此举将冲击热钱回流美元资产，美元看升、利率看涨，势必影响人民币走向。

其次是新兴市场的危机将冲击人民币。从去年以来，土耳其政情动荡，土耳其里拉从一．七四四急贬到二．三八八，接着阿根廷披索也崩跌，从四．三九急贬到八．○八三。之后是原物料生产国币值急贬，像加币从○．九六三贬到一．一二二，南非币从八．○一一贬到一一．三八六，澳币从一．○六二贬到○．八六六。之后是金砖四国的货币，从印度卢比自五一．三五贬到六九．一，接着是巴西里拉从一．九四一贬到二．四五，最近是俄罗斯卢布从二九．○一二重挫到三六．八三八。

**人民币单独走升越来越难**

所有新兴国家货币贬值几乎轮了一圈，亚洲新兴市场的泰铢、印尼盾、菲披索，甚至台湾的新台币都出现了贬值走势，在这样的情况下，人民币单独走升愈来愈困难，当然人民币还面临最严厉的中国经济基本面的考验。

今年以来，中国官方公布的各项经济数据都偏弱，例如，ＣＰＩ(消费者物价指数)年升幅从元月的二．五％下滑到二月的二％，写十三个月新低纪录。工业生产的出厂价格(ＰＰＩ)按年降幅从○．四％到二％，ＰＰＩ急速下滑，代表了市场对经济无力的忧虑；另外出口减速，国家信息中心预测首季ＧＤＰ成长可能只有七．五％，是很明显的减速，这个现象表现在工业增加值上面，二月汇丰制造业的采购经理人指数ＰＭＩ和官方ＰＭＩ双双下滑，都显示中国制造业持续往下调整。

这次三中全会，中共中央定调一五年是「稳中求进」的总基调，国务院发展研究中心副主任刘世锦在接受香港《经济日报》访问时，特别强调明年经济下行力道不可低估，七％是成长底线，政府投资是「保底」的「撒手鐧」。倘若跌破底线，中央政府会「见机行事」。

**中国经济调整，还有三个风险**

除此之外，中国经济调整还有三个风险。一是企业债台高筑的压力。今年第一个爆出的上海超日太阳能未能支付人民币八九○○万元的债券利息，成为中国债市首宗违约案，接着霞客环保逾期贷款也还不出来。超日债率先引爆企业债的警讯。

根据统计，到三月十九日为止，中国五六三家上市公司负债总额达三．一四兆元人民币，其中又以房地产、能源、有色金属产业负债规模超前。巨额债务产生巨额经营成本，一三年企业因负债产生的利息支出达四四三亿元人民币，占企业净利三成以上。在经济减速后，企业负债压力有增无减。

第二个压力是房市转冷，地产开发商可能引爆信贷违约。中国七十个大、中城市平均房价二月出现涨幅趋缓现象，三、四线城市则开始引爆信贷违约的问题。最近中国的楼盘已明显出现降价出求的现象，二月十八日在杭州楼市版图上有名的大城北板块的「德信北海公园」，以八．二折清盘，每尺降价六千人民币，打出楼市降价第一枪。楼市转冷，钢市入冬，最近铁矿石、钢市都惊传爆跌景象，都显示房地产泡沫正在弦上。

第三个风险是人民币的「外升内贬」景象：人民币从○五年汇改以来，到一三年底，已足足升值三五．七％，而同期间中国的ＣＰＩ平均每年上涨三．一％。从外部看，人民币兑美元不停地升值，拿着人民币可购买更多美元商品。但是在国内的消费市场，拿着人民币买东西，购买力却不断地走弱，人民币能够买到的东西愈来愈少。

理论上，人民币升值，购买力应增强，但却出现外升内贬现象，一个理由是人为干预导致人民币汇价出现扭曲，另一个是人民币购买力和统计上的误差。人民币外升内贬的结果是，造成中国财富的对外输出，最显着的是中国非金融类对外直接投资从○八年起大幅上升，到一三年已实现非金融类直接投资达九○一．七亿美元，中国有钱人出走，也是人民币潜在贬值的原因。

从这些现象来看，人民币贬值的拐点已十分明确，大和资本预测到明年底前，人民币还会再贬一○％，这个观点和原先看人民币会破六的外资机构看法迥异；但是，人民币只升不贬的基调确实已有了改变。

值得注意的是，这几年因人民币只升不贬发行了很多人民币衍生性商品，像「目标可赎回远期合约」今年以来投资人最少损失二十三亿美元，很多银行还衍生多起与客户之间的纠纷。这都是人民币升值很久，大家笃信人民币只升不贬产生的投资失误。

今年以来，国内很多家庭主妇奋力买进人民币，今年前两个月，国人的人民币定存增加逾二四○○亿元新台币，这一波在最高点买进人民币的人，迄今损失逾三％的汇率，意味了人民币升值到了拐点，这回赚人民币利差的人，必须提防汇差咬掉本金，人民币只升不贬的时代已告一段落。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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