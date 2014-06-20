应在维持现有资本管制下允许人民币自由浮动--专家

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透上海6月20日 - 中国社科院学部委员余永定认为，中国最终应在维持现有资本管制的情况下，允许人民币自由浮动。
刊登在上海证券报上的文章提出，诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔指出，一个经济体能且只能维持三个关键特性（货币政策独立性、固定汇率和跨境资本自由流动）中的两个。
“随着中国放宽利率和短期资本流动，将日渐难以反抗蒙代尔的‘无可调和三角定律’”。余永定称，
他表示，虽然中国将放弃其汇率管制以提升货币自主性的预测，在过去十年内都被证伪，但这次情况可能有所不同。(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。