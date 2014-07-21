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中国财经 | 2014年 7月 21日 星期一 18:23 BJT

人民币微幅收低 整体供求均衡格局未变

路透北京7月21日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周一高开低收，中间价结束连续六天

贬值的趋势稍微上涨。客盘供求相对均衡的格局仍未打破，早盘结汇偏多的情况午间被油盘

购汇扭转，但整体价格波幅不大。

“最近即期感觉相对平静，我们的客盘也一直比较均衡。”一城商行交易员说。

一股份行交易员表示，油盘购汇今天有十多亿美元的量，下午陆陆续续出现，美元价格

也就一直在涨。上周五尾盘时曾出现近20亿美元的油盘购汇，使美元价格一度短时大涨。

外管局副局长王小奕周日在北京接受路透专访称，当前人民币汇率处于比较理想的状态

，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。

全球汇市方面，欧元兑美元周一攀升，因美债收益率疲弱限制了美元走势；避险资金流

入支撑日圆。[FRX/CN]

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.2089 6.2080 -0.01%

中间价CNY=PBOC 6.1547 6.1568 0.03%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 134亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.90% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 68 6.2034 6.2102

2014年来即期升贬值幅度 -2.50%

1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1045

Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2538/75 6.2585

CNH即期CNH= 6.2050/86 6.2065

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)

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