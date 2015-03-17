2月人民币实际与名义有效汇率升值1.29%与0.37% 续创历史新高--BIS

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京3月17日 - 国际清算银行(BIS)周二公布，2015年2月人民币实际与名义有效汇率指数均连续第九个月上涨，并续创历史新高。其中，实际有效汇率指数升值1.29%至130.37，涨幅较上月的1.88%有所放缓；名义有效汇率指数上升0.37%至123.58，涨幅较上月的1.31%明显下降。
当月美元指数在逾11年高位徘徊，同期人民币兑美元即期汇率月跌幅为0.3%；当月人民币兑欧元、兑日圆分别小幅升值0.88%与0.97%。
人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始企稳回升，并分别自2014年10月和9月开始连续创出历史新高。
根据BIS数据，2014年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here
(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
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