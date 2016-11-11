人民币早盘跌破6.8关卡创近六年半新低 市场尚未出现恐慌情绪

路透北京11月11日 - 人民币兑美元即期周五早盘大跌，一度跌破6.82元关口，与中间价再创近六年半新低；离岸人民币开盘后一度触及6.85再刷新低。交易员称，隔夜美指大涨，中间价大幅低开，汇价大跌后缩减跌幅；但市场仍是净购汇，且12月美联储加息预期不改，短期汇价料仍承压。

他们并指出，尽管汇价跌幅较大，但市场尚未出现恐慌情绪。自营盘对美元继续看多，未来可能会逢低买入。不过今日即期跌破6.8之后，市场预测年内人民币贬值幅度可能进一步扩大。

“最近（美元）还是往上走的方向，今天破了6.8，可能年内到6.85或者稍微再上一点。”一中资行交易员称。

亦有中资行交易员指出，美国国债收益率上升，可能会造成新兴市场资金的踩踏式流出；不过相较于新兴市场国家货币而言，人民币的波动相对较小。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩称，人民币中间价无须死守某一固定价位，目前央行仍在提高汇率灵活度和强调人民币兑一篮子货币汇率稳定之间寻求平衡。而美元强势将拖累美国经济未来的增速和基本面，这将减慢联储未来加息的速度，限制美元指数进一步走强的幅度。

北京时间10:39，人民币兑美元即期报6.8116元,上日收报6.7925元，夜盘终报6.809元。今日人民币兑美元中间价报6.8115元，上日中间价为6.7885元。人民币兑美元即期成交额为70.76亿美元，上日半日为127.63亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周五早盘徘徊在三个半月高点附近，隔夜大幅上涨。市场预期特朗普政府可能采取财政措施刺激美国经济，并推高利率。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0195元, 上日尾盘为7.003元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8291元,上一交易日尾盘报6.8311元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）