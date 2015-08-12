人民币汇率短期超调后将逐渐企稳 年底走弱至6.45--中金

路透上海8月12日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，完善中间价形成机制是人民币汇率改革的重要一步，市场汇率在短期内可能出现过度反应、出现超调。此后随着市场情绪的平复，预计汇率将逐渐企稳。

报告认为，从中长期来看，人民币汇率相对以往将更加反映经济基本面的情况。预计人民币在未来一年内走弱至6.50，并将2015年底的汇率预测调整为6.45（此前为6.25）。

以下是中金首席经济学家梁红最新研报《人民币汇率向何处去？》全文：

完善中间价形成机制是人民币汇率改革的重要一步，为人民币加入IMF的SDR货币篮子进一步铺平了道路。汇率缺乏弹性是人民币加入SDR的一大技术障碍。优化做市商报价，有利于提高中间价形成的市场化程度，扩大市场汇率的实际运行空间。作为汇率改革的下一步，央行可能在未来面向合格境外主体扩大在岸外汇市场的准入程度，加强在岸与离岸市场间的联系，促进形成境内外一致的人民币汇率。

人民币汇率在近期可能保持在较弱水平上，并呈现较大波动性。相关举措在很大程度上是为了一次性调整中间价偏离市场汇率的情况。但市场汇率在短期内可能出现过度反应、出现超调。汇率波动放大可能相应地要求更高风险折价，使市场汇率短期内承压。此后，随着市场情绪的平复，我们预计市场汇率将逐渐企稳。相类似地，在2014年3月央行扩大人民币浮动区间后，市场汇率经历了一段时间的震荡后才相对企稳。

从中长期来看，我们预计人民币汇率相对以往将更加反映经济基本面的情况。特别地，生产率较高的经济体往往会经历工资上涨以及实际汇率升值，即所谓的巴拉萨—萨缪尔森效应。一项经典估计表明，相对人均GDP增长1%约带来本币实际升值0.4%。相应地，如果中国经济增速较美国经济平均高4.5%，则人民币实际汇率仍需每年实际升值1.8%。这将为人民币汇率提供重要的支撑。因此，我们认为人民币在中长期出现趋势性大幅贬值的可能性不大，特别是如果中国经济表现依然相对较好。

结合起来，我们预计人民币即期汇率在未来一年内走弱至6.50元/美元，并将2015年底的汇率预测调整为6.45（此前为6.25）。我们此次预测调整的基本假定是，中国经济在年内成功实现再通胀，而本轮货币政策宽松的最高峰在年底结束。

此次中间价形成机制改革带来的贬值效应将在边际上减轻出口放缓对经济增长的压力。但是，人民币有效汇率的贬值幅度预计将显着小于人民币兑美元即期汇率所反映的程度。随着人民币走弱，主要区域性货币对美元也纷纷走软。总之，相关举措将有利于出口部门，但是其促进作用也是有限的。

中国人民银行决定改革人民币兑美元汇率中间价形成机制，但仍维持现行围绕中间价上下2%的浮动区间。

自2015年8月11日起，人民币兑美元中间价将根据银行间外汇市场做市商提供的报价确定。特别地，做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率、综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

受此影响，当日中间价报于6.2298元/美元，较上一交易日6.1162贬值1.9%，创2005年实行有管理的浮动汇率制以来最大单日跌幅。人民币即期汇率收于6.3249元/美元，较上日6.2097贬值1.8%。随在岸汇率调整，离岸人民币汇率当日下挫2.8%。区域内主要货币相对美元也出现了不同程度的贬值，其中新台币、韩元、马来西亚林吉特、新加坡元和澳元跌幅超过1%。（完）

(整理 张金栋; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。