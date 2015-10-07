8月渣打人民币环球指数升9.4% 因人民币外汇交易量短暂增加

路透上海10月7日 - 渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数8月环比升9.4%，因汇率波动而使离岸人民币外汇交易量短暂增加。

离岸人民币的外汇交易量，贡献了八月9.4%升幅中的8.4百分点，而其他参数则从第二季疲弱的表现中温和回升。

SWIFT周二的报告也显示，由于8月份外汇交易量的突然上升，人民币已超过日圆成为全球第四大的支付货币。

渣打报告称，统计显示，自8月11日汇改后，巿场上有大量人民币去杠杆化调整及避险活动，八月的离岸人民币外汇交易量按月上升达月90%，较三月时的高峰多近60%，主要是企业沽售等调整措施，由于人民币变得更双向，对人民币避险的意识及应用增加带动了实际的避险需求，更有助离岸人民币市场持续发展。

内地监管机构希望借平稳的在岸人民币即期汇率来稳定离岸人民币，这是维持市场信心的关键，指数自8月因即期汇率波动而回升后，因在岸人民币即期汇率“更受控制”，指数在第四季或会回落。

渣打认为，在岸及离岸人民币价差收窄有助人民币争取纳入SDR，预计监管机构在逐渐退场前仍会维持汇差收窄，使在岸人民币可发展至“新常态”，“除非市场出现异常波动，否则他们应该不会定期干预汇率。”

报告称，自八月的汇率改革后，中国出台多项自由化措施，这将为指数带来长期支持，这些自由化举措包括：(1) 管控因贬值引起的资金外流、(2)中国政府稳定巿场信心的改革承诺、(3)增加人民币在年底前纳入SDR机会，

而中国和英国在人民币上加强合作，韩国增加新的离岸人民币商品、即将启用的人民币跨境支付系统(CIPS)等，亦有助稳定巿场信心及带动人民币的应用。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和定存单（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易渠道）。随着人民币国际化继续深化，指数未来会因应发展考虑增加其他参数和市场。（完）