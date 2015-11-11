人民币扩大跌幅收创一个半月新低 受经济数据不佳拖累

路透北京11月11日 - 人民币兑美元即期周三午盘扩大跌幅，并收创一个半月新低；中间价亦连七日下跌至三周新低。交易员表示，午间公布的工业和投资等疲弱数据，加剧中国经济忧虑，进一步拖累人民币汇价，即期和远掉市场联动，客盘力量主导在岸市场。

他们并指出，伴随美元指数走强，境内购汇力量一直存在，但对监管层干预心存忌惮。而三季度中国储备资产减少的数据统计滞后，再加上市场已经对8-9月资本流出做出反应，市场对此反应冷淡。短期汇价仍看央行态度、美指走势以及SDR评估结果

“从技术层面看，大家认为6.36是个坎，6.36以上有卖(美元)的兴趣，...本以为6.36处会有干预，实际上并未看到。”一股份行交易员指出。

最新数据显示，中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业同比增速5.6%创七个月低点，投资增速10.2%创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。

中国国家外汇管理局周三公布，按美元计价，2015年三季度经常项目顺差634亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,239亿美元，储备资产减少1,605亿美元。

全球汇市方面，欧元周三承压，受葡萄牙政局不确定性进一步拖累，此前已因欧洲央行可能进一步放松货币政策而受打击。

新兴亚洲货币周三多数上扬，因美元走势暂作歇缓，但中国经济疑虑令亚币涨势受限，交易员担心中国经济尚未出现好转的明确讯号。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3645。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3665 6.3618 -0.07%

中间价 6.3614 6.3602 -0.02%

成交额 130.01亿美元 144.15亿美元

日内波动幅度(pips) 124 日高6.3553 日低6.3677

今年以来升贬幅度 -2.55%

2005年汇改以来升贬幅度 30.00%

1年期美元/人民币掉期 +1,170

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.3936 6.3929

一年期NDF 6.5475 6.5445

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）