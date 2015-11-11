人民币扩大跌幅收创一个半月新低 受经济数据不佳拖累

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月11日 - 人民币兑美元即期周三午盘扩大跌幅，并收创一个半月新低；中间价亦连七日下跌至三周新低。交易员表示，午间公布的工业和投资等疲弱数据，加剧中国经济忧虑，进一步拖累人民币汇价，即期和远掉市场联动，客盘力量主导在岸市场。
他们并指出，伴随美元指数走强，境内购汇力量一直存在，但对监管层干预心存忌惮。而三季度中国储备资产减少的数据统计滞后，再加上市场已经对8-9月资本流出做出反应，市场对此反应冷淡。短期汇价仍看央行态度、美指走势以及SDR评估结果
“从技术层面看，大家认为6.36是个坎，6.36以上有卖(美元)的兴趣，...本以为6.36处会有干预，实际上并未看到。”一股份行交易员指出。
最新数据显示，中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业同比增速5.6%创七个月低点，投资增速10.2%创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。
中国国家外汇管理局周三公布，按美元计价，2015年三季度经常项目顺差634亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,239亿美元，储备资产减少1,605亿美元。
全球汇市方面，欧元周三承压，受葡萄牙政局不确定性进一步拖累，此前已因欧洲央行可能进一步放松货币政策而受打击。
新兴亚洲货币周三多数上扬，因美元走势暂作歇缓，但中国经济疑虑令亚币涨势受限，交易员担心中国经济尚未出现好转的明确讯号。
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3645。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.3665 6.3618 -0.07%
中间价 6.3614 6.3602 -0.02%
成交额 130.01亿美元 144.15亿美元
日内波动幅度(pips) 124 日高6.3553 日低6.3677
今年以来升贬幅度 -2.55%
2005年汇改以来升贬幅度 30.00%
1年期美元/人民币掉期 +1,170
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.3936 6.3929
一年期NDF 6.5475 6.5445
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 孙琦子/李文科; 审校 黄凯/张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。