节后首日人民币早盘大涨逾600点子刷新年内新高 汇率弹性上升

路透上海2月15日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘大涨逾600点子，创年内新高，中间价亦升值近200点子，创近一个半月新高。交易员称，今日人民币大涨主因春节期间国际美元调整以及离岸CNH大涨所致，在美元指数调整且离岸与在岸价差不大时逐渐提升汇率弹性或是较好时机，市场会更关注的后续中间价如何表现。

他们并指出，中国央行行长周小川仍强调人民币对一篮子货币保持稳定，亦助力缓和贬值预期；而今日中国海关最新贸易顺差数据虽创出历史最高纪录，但数据对外汇市场影响有限；节后客户购汇还款对市场的影响亦暂未体现。

“今天的CNY表现主要是跟上离岸CNH，春节期间CNH都6.51了，再说周行长都发话了，要加大弹性，当然也会兼顾一下国际市场的反应。”一外资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元CNY=CFXS即期报6.5061元，上日收报6.5755元。今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.5118元，上日中间价为6.5314元。人民币兑美元即期成交额CNYSPTVOL=CFXT为72.38亿美元，上日半日为61亿美元。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月5日的人民币汇率指数为99.23，较前周下跌0.92%，较2014年底下跌0.77%，这是该指数公布以来第二次跌破100关口，但整体仍持稳。

中国央行行长周小川日前表示，当前中国国际收支状况良好，国际竞争力仍很强，跨境资本流动处于正常区间，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，还有所升值，不存在持续贬值的基础。

全球汇市方面，美联储主席叶伦此前在国会出席听证会反复强调美联储没有“预制的政策路径”，即便鉴于美国就业市场强劲以及经济其他亮点的出现，她目前仍预期今年将会逐步升息。中国春节期间全球市场进一步下挫，外界愈发怀疑美联储能否继续推进其货币政策“正常化”进程。FRX/CN

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上，美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.747元, 上日尾盘为6.7545元。香港的离岸人民币兑美元即期CNH=D3最新报在6.50856.5095元, 上一交易日尾盘报6.509元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5168；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）