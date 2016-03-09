焦点：对冲基金作空人民币阵营主力解散 仅剩“黑天鹅”死守

2016年1月21日，在北京拍摄的100元面额的人民币和美元。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦3月9日 - 基金经理人及银行人士指出，去年曾有三种对冲基金类型重金押注中国人民币大幅贬值，其中两种类型已经撤出这类押注，只剩下一些极度看空的“黑天鹅”对冲基金仍持有长期押注部位。

华尔街四家最大银行的对冲基金销售部门向路透表示，到中国当局1月初积极为人民币护盘时，许多美国投资人已经在作空中国方面大赚一笔。

他们指出，由于中国官方大举干预、对部分资本流动设限、以及离岸人民币流动性收紧，到上个月春节假期时，已有许多投资人缩减曝险，或是直接撤出这类交易。

剩下仍在作空的投资人主要是押注“尾部风险”的基金，像是投资名人哈特(Mark Hart)旗下对冲基金Corriente Partners，或是知名对冲基金大佬巴斯(Kyle Bass)，巴斯认为中国将必须让人民币贬值高达50%，以利经济再平衡。

离岸人民币从11月开始稳定走贬，贬值了将近7%后，1月7日在6.75水准触底。自那之后已收复约半数跌幅。

“看起来中国似乎想要守住人民币汇率，可能是在一段时间内。我们看到，有更多资本外流，还有很多对人民币汇率的防御措施，”Hart向华尔街付费视频服务网站www.RealVision.com称。

“我们已经历一些操纵下的逼空行情，主要影响到那些布局相关价差交易或沽空离岸人民币现货的投资者。”

Hart称，他仍然认为中国将需要令人民币贬值。

**回落**

对于像Hart旗下基金这样的对冲基金来说，去年12月和今年1月的主要交易要属低对冲值风险逆转(low-delta risk reversal)，这是一种只有在汇率较当前水平出现大幅逆转时才有利可赚的期权合约。

美国商品期货交易委员会(CFTC)和银行期权平台的数据显示，对此类期权的押注并不少，预期人民币兑美元会在未来一年内降至7.5-8水平。

“从某种程度上讲，全球任何一家相关对冲基金都会有此类交易，但头寸高峰期已经过去，”Hart表示。

“这仍然是非常受欢迎的多仓交易，但已不再是鼎盛期。经常进行现汇交易的外汇交易员很多已在2月被挤出，那么就剩下买入并持有的尾部风险类投资者，这些投资者目前仍活跃在市场中。”

尽管如此，其他银行家和基金经理注意到，对人民币贬值的押注虽然减少，但明显远低于去年8月中国政府试图让人民币一次性大幅贬值之后退缩的情况。

但从9月起，六个月期低delta系数期权从4.4%的高位降至1.8%， 此次其从4.6%降至3%略下方。

同期内一年期低delta系数期权去年从9.6%降至4.5%，此次从10.7%降至7%。

“那时和过去一个月发生的情况迥然不同，”伦敦Omni Macro Fund策略主管Chris Morrison称。

“8月急剧波动的走势缓解后，远期汇率下降，隐含波动率亦走软。但这次没有发生这样的情况，市场明确显示稳定只是暂时的。”

“最终对中国来说这只是延期执行而已。”(完)