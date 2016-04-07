人民币收盘升幅缩至不足百点 因午后国际美元再现反弹

路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周四收盘上涨近百点，中间价因隔夜国际美元回落而反弹。交易员称，人民币对国际美元的反应较之前相对积极，午后国际美元探底反弹，人民币回吐早前部分涨幅，预计人民币短期续围绕6.45-6.49元区间内宽幅波动。

他们并指出，虽然汇价弹性上升，但没有超出参考一篮子货币的范围；随着人民币贬值预期日趋淡化，大行几无干预维稳压力，市场也处于自发均衡状态。由于少了大行维稳，境内美元/人民币一年期掉期连两日上涨，继续向利率平价水平靠近。

“现在市场也是紧盯着美元表现，并据此进行交易，现在大家也都接受了这个规则，也跟着这个规则在做了。”一中资行交易员表示。

另一中资行交易员也认为，最近中间价跟着美元，市场价跟着中间价，美元的方向决定人民币的方向。

中国央行周四公布，3月末中国外汇储备为32,125.79亿美元，环比增102.58亿美元，结束此前连续四个月跌势。

分析人士指出，3月人民币贬值预期淡化，央行干预压力下降，另外监管层对结售汇的差别对待也缓解了外储流失的压力，另外非美货币升值的折算贡献也不少，共同导致3月外储结束四连跌。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示，汇丰预期中国会继续允许人民币兑美元贬值。中国转变汇率机制的举措并非要令人民币贬值以支持国内出口，而是中国改革进程的重要一环。

全球汇市方面，日圆兑美元周四强探17个月高点，美元普遍承压，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)上月会议记录凸显出其对未来升息持审慎态度。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4729 6.4820 0.14%

中间价 6.4707 6.4754 0.07%

成交额 198.62亿美元 205亿美元

日内波动幅度(pips) 136 日高6.4632 日低6.4768

今年以来升贬幅度 0.32%

2005年汇改以来升贬幅度 27.86%

一年期美元/人民币掉期 +760

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.484 6.4818

一年期NDF 6.6743 6.6588

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4706:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）