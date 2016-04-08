人民币收盘缩量小跌 客盘基本均衡自营成波动主推手

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月8日 - 人民币兑美元即期周五收盘缩量小跌，中间价因隔夜国际美元探底回升而下跌。交易员称，近期由于国际美元整体持稳，市场进入相对稳定时期，客盘结售汇基本均衡，短期料难脱离当前波动区间，但美元与人民币的负相关性不断增强，需关注主要交易时段美元指数动向。
他们并指出，人民币参考一篮子货币后，中间价的跳动对隔夜美元反应积极，日内人民币汇价波动则与欧美日元的联系更为紧密，机构自营交易会及时反应并布局，成为汇价波动主推手，而之前市场波动更多是根据美元表现和客盘供求决定。
“美元看着有点企稳，感觉跌势没结束，从这个角度看，人民币偏上涨的概率要大些，另外我们这边通胀上来了，美联储加息预期延后，利差减少的预期也下降了，也有利于人民币。”一中资行交易员称。
另一中资行交易员指出，近期欧元波动对人民币的相关性明显提高，尤其在盘中，这是新的变化。
全球汇市方面，日圆周五回落，因股市上涨及日本财务大臣发出口头干预警告，但周线涨幅较高。对于那些越来越担心多数发达国家陷入通缩、而各央行又无力加以阻止通缩成形的投资人而言，欧元及日圆均被视为避险货币。
路透调查显示，始于2014年中的美元大涨走势已经接近结束，未来一年美元将仅小幅上升，并且受访策略师称汇率预估还面临进一步下降的风险。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.4753 6.4729 -0.04%
中间价 6.4733 6.4707 -0.04%
成交额 179.01亿美元 199亿美元
日内波动幅度(pips) 76 日高6.4722 日低6.4806
今年以来升贬幅度 0.28%
2005年汇改以来升贬幅度 27.82%
一年期美元/人民币掉期 +720
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.487 6.4855
一年期NDF 6.671 6.6783
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4780；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。