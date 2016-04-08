人民币收盘缩量小跌 客盘基本均衡自营成波动主推手

路透上海4月8日 - 人民币兑美元即期周五收盘缩量小跌，中间价因隔夜国际美元探底回升而下跌。交易员称，近期由于国际美元整体持稳，市场进入相对稳定时期，客盘结售汇基本均衡，短期料难脱离当前波动区间，但美元与人民币的负相关性不断增强，需关注主要交易时段美元指数动向。

他们并指出，人民币参考一篮子货币后，中间价的跳动对隔夜美元反应积极，日内人民币汇价波动则与欧美日元的联系更为紧密，机构自营交易会及时反应并布局，成为汇价波动主推手，而之前市场波动更多是根据美元表现和客盘供求决定。

“美元看着有点企稳，感觉跌势没结束，从这个角度看，人民币偏上涨的概率要大些，另外我们这边通胀上来了，美联储加息预期延后，利差减少的预期也下降了，也有利于人民币。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员指出，近期欧元波动对人民币的相关性明显提高，尤其在盘中，这是新的变化。

全球汇市方面，日圆周五回落，因股市上涨及日本财务大臣发出口头干预警告，但周线涨幅较高。对于那些越来越担心多数发达国家陷入通缩、而各央行又无力加以阻止通缩成形的投资人而言，欧元及日圆均被视为避险货币。

路透调查显示，始于2014年中的美元大涨走势已经接近结束，未来一年美元将仅小幅上升，并且受访策略师称汇率预估还面临进一步下降的风险。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4753 6.4729 -0.04%

中间价 6.4733 6.4707 -0.04%

成交额 179.01亿美元 199亿美元

日内波动幅度(pips) 76 日高6.4722 日低6.4806

今年以来升贬幅度 0.28%

2005年汇改以来升贬幅度 27.82%

一年期美元/人民币掉期 +720

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.487 6.4855

一年期NDF 6.671 6.6783

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4780；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）