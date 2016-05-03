人民币收升中间价创四个半月新高 短期料难脱离波动区间

路透上海/北京5月3日 - 人民币兑美元即期周二收升，中间价创四个半月新高。交易员称，美元指数走低致中间价高开给了市场购汇窗口，虽为月初购汇仍大为增加；但即期汇价与中间价偏离较大，因市场认为人民币并无继续升值基础，短期料难脱离6.45-6.50元区间波动。

他们并指出，人民币汇率指数和人民币兑美元中间价两者之间难以统一，就意味着在美元下跌时，人民币汇率指数必然下跌，反之人民币兑美元中间价必须大幅上升。显然人民币兑美元大幅上升并不符合中国实际需要，短期人民币汇率指数料持续偏弱，这也有利于中国出口条件的改善。

“我们都迷茫了，现在都不知道跟谁好，市场价应该还没跳出区间吧，人民币指数应该是继续贬值的。”一股份行交易员称。

另有股份行交易员称，汇价与中间价偏离主要因为购汇偏多而未见大行干预，继续升值有阻力。

路透计算的周二CFETS人民币汇率指数大幅下跌至96.54的记录新低，这也是该指数首次跌破97关口，主因人民币兑欧元、日圆大幅下跌，人民币兑美元中间价小升幅度明显难以抵消。另外SDR篮子的人民币指数周二亦大跌0.70%至96.35，刷新纪录低点。

另有交易员指出，外管局虽然放宽了结售汇头寸下限，但银行依旧会根据实际的情况考虑是否增加持有美元头寸。

中国国家外汇管理局上周五称，外管局将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。

渣打最新发布的报告显示，4月预期人民币贬值和升值的受访中小企业数量均出现小幅上升。这一结果表明经历近期汇率市场相对平稳后，目前中小企业预计未来人民币汇率波动将增大，但对人民币汇率走势尚无清晰的预期。

全球汇市方面，日圆周二在不安的市况下全面上涨，在澳洲央行降息后，日圆兑澳元跳升至两个月高点，兑美元则创下18个月新高。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4743 6.4855 0.17%

中间价 6.4565 6.4589 0.04%

成交额 210.38亿美元 198.33亿美元

日内波动幅度(pips) 79 日高6.4706 日低6.4785

今年以来升贬幅度 0.33%

2005年汇改以来升贬幅度 27.88%

一年期美元/人民币掉期 +672

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4843 6.4805

一年期NDF 6.6485 6.6488

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4727；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）