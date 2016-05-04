人民币收贬逾200点 美指继续反弹施压人民币

路透北京5月4日 - 人民币兑美元即期周三收贬逾200点，突破6.5关口；中间价则大幅下调近400点。交易员称，因国际美元大幅反弹，中间价的调整基本符合预期。日内美指走升，且购汇依然偏多，令人民币汇价走贬。

他们并指出，最近美元指数波动较大，日内波动可达1%-2%，与之相较人民币中间价的波幅在正常范围内。今日美指走升一方面是市场看好周五将公布的美国非农数据，另一方面美联储官员周二在发言中表示，美国经济数据将对6月是否加息产生重要影响。

“人民币整体是贬值的过程，虽然美元/人民币变动有限，但日复一日积累下来，人民币汇率指数是缓慢下跌的。”一股份行交易员称。

另有外资行交易员表示，机构自营盘看空人民币居多，尤其是人民币破6.5之后会有一定下行压力。

路透计算的周三CFETS人民币汇率指数小幅回调至96.56，人民币对美元、欧元、日元均有不同幅度的贬值。

全球汇市方面，日圆及欧元兑美元周三双双自长线高点回档，市场观望欧洲的景气调查报告，以及本周末之前的多个美国就业数据，从中寻找最新交投方向。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5000 6.4743 -0.40%

中间价 6.4943 6.4565 -0.58%

成交额 203.94亿美元 210.38亿美元

日内波动幅度(pips) 91 日高6.493 日低6.5021

今年以来升贬幅度 -0.10%

2005年汇改以来升贬幅度 27.33%

一年期美元/人民币掉期 +675

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5107 6.5044

一年期NDF 6.678 6.6583

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4957；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）