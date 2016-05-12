购汇偏多致人民币微收贬 区间波动思维仍占上风

路透上海/北京5月12日 - 中国人民币兑美元即期周四微收贬，中间价则随美指回落反弹250点至逾一周高点。交易员称，虽中间价高开，但不少资金却在6.50元附近入场购汇。午后美指走升，人民币继续回调。不过区间波动思维仍占上风，但波动区间可能移至6.5-6.55元区间。

他们并表示，虽然从掉期、期权隐含波动率等衍生品市场看，人民币贬值压力相对有限，但最近一周离岸与在岸价差持续维持在较高水平，价差依然在300点左右，持续较大价差可能加重贬值预期。

“现在这个位置也蛮尴尬的，可上可下，...onshore和offshore（在岸和离岸）价差在拉大，继续拉大可能又会有套利，看看监管会不会尽快让价差收窄。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，人民币近期波动较大，但境内监管层并未出手干预。近期客盘维持逢低购汇逢高结汇的思路，自营盘头寸较浅，基本跟随市场操作。

路透计算的周四CFETS人民币汇率指数现五连升至97.12，今日人民币对美元明显反弹，但人民币对欧元和日圆则出现回落，相互抵消，最终指数涨幅有限；另外SDR篮子指数继续走强至96.44，周三为96.33。

全球汇市方面，日圆周四下跌，因有臆测认为，日本央行可能最早下月扩大货币刺激举措，引发投资者抛盘。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5122 6.5120 0.00%

中间价 6.4959 6.5209 0.38%

成交额 174.85亿美元 186.31亿美元

日内波动幅度(pips) 145 日高6.4988 日低6.5133

今年以来升贬幅度 -0.29%

2005年汇改以来升贬幅度 27.09%

一年期美元/人民币掉期 +762

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5412 6.5276

一年期NDF 6.705 6.6813

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5100；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）