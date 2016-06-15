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中国财经 | 2016年 6月 15日 星期三 09:49 BJT

人民币兑美元中间价大跌逾200点破6.60元 创近五年半新低

路透北京6月15日 - 人民币兑美元中间价周三大跌逾200点至6.6001元，创近五年半新低。美联储召开议息会议，隔夜美指走高；今日凌晨MSCI宣布暂缓将A股纳入全球新兴市场指标股指，亦令投资者对人民币资产的信心受到打击。

人民币兑美元上日收贬至6.5905元，夜盘进一步下跌，最终报价为6.5966；今日即期开盘续跌至6.6020元。

全球汇市方面，欧元兑美元周三在亚洲盘初整理跌幅，受指标德债收益率(殖利率)首次转为负值拖累；市场准备迎接美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策决定，而英国退欧公投担忧愈发升温。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

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