人民币兑美元中间价大跌逾200点破6.60元 创近五年半新低

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京6月15日 - 人民币兑美元中间价周三大跌逾200点至6.6001元，创近五年半新低。美联储召开议息会议，隔夜美指走高；今日凌晨MSCI宣布暂缓将A股纳入全球新兴市场指标股指，亦令投资者对人民币资产的信心受到打击。
人民币兑美元上日收贬至6.5905元，夜盘进一步下跌，最终报价为6.5966；今日即期开盘续跌至6.6020元。
全球汇市方面，欧元兑美元周三在亚洲盘初整理跌幅，受指标德债收益率(殖利率)首次转为负值拖累；市场准备迎接美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策决定，而英国退欧公投担忧愈发升温。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)