人民币收盘随中间价续创五年半新低 美指走弱抵消部分购汇

路透北京6月28日 - 人民币兑美元即期周二收盘与中间价均续创五年半新低，波动区间趋窄；中间价三天重挫870点，即期三日亦累跌逾1%。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，但今日美元指数走弱，影响购汇情绪，场内交投较谨慎，而市场此前预期可能在6.65左右出现的监管层干预则尚无迹象可循。

市场人士指出，境内购汇情绪亦受到投资购汇审查收紧影响，虽然央行重申个人购汇政策无变化，但为防止资本转移，外管局正从严审查对外投资购汇。数据显示，离岸人民币受美指回落影响较小，仍在6.68附近波动，离岸和在岸价差一度扩大至逾300点。

“市场主要还是跟着外币在动，尤其是欧元、美元，...不过短期方向不太明朗，（美元兑人民币）刚刚站上6.6上方，还需要有个适应阶段，”一中资行交易员指出。

交易员并称，市场聚焦点仍在欧洲，随着英国退欧事件的不断发酵，主要货币走势将对人民币汇价形成影响，比较明确的是人民币汇价运行区间已经彻底跌破6.6关口，市场料对此适应一段时间。

他们并指出，此前担心国企和民众的购汇有所滞后，目前看来，监管层此前的购汇限制窗口指导仍在发挥作用，市场未见明显的购汇力道，整体市场心态相对平稳，有贬值预期，但无恐慌情绪。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二人民币汇率三个指数均跌。CFETS人民币汇率指数为95.23，较上日微跌0.06%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.91，BIS篮子指数微跌至96.56。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.66%，SDR篮子指数跌2.96%，BIS指数跌5.07%。

中国央行周二称，受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。

针对近日有媒体报导中国外汇局上海分局叫停“个人投资购汇的报导”，中国央行网站周二援引外汇局上海市分局指出，相关报导不实，并强调个人购汇政策没有任何变化，尚未对境内居民个人项下开放境外投资。

全球汇市，周二澳元等高收益、高风险货币和英镑一同走升，冀望在英国投票退欧后会有央行联合行动，以抑制市场急剧下跌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6487 6.6393 -0.14%

中间价 6.6528 6.6375 -0.23%

成交额 245.37亿美元 248.92亿美元

日内波动幅度(pips) 76 日低6.6534 日高6.6458

今年以来升贬幅度 -2.33%

2005年汇改以来升贬幅度 24.48%

一年期美元/人民币掉期 735

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.678 6.6819

一年期NDF 6.8155 6.822

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6521；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）