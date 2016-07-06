人民币收盘与中间价均续创逾五年半新低 但市场未见恐慌

路透上海/北京7月6日 - 人民币兑美元即期周三较上日收盘价收贬逾200点，中间价亦大跌263点，均续创逾五年半新低。交易员称，中间价大幅调低与英镑和欧元走弱有关，目前人民币定价机制透明，若国际货币持续走弱拉升美元指数，则人民币对美元的跌势料将持续。

他们并指出，尽管人民币近期对美元快速走弱，市场购汇偏多，但并未感到很大的贬值压力。监管层一直强调人民币对一篮子货币基本稳定，而对美元的小幅贬值并未过度关注。午后人民币汇价有一波上涨，收回部分跌幅。

“今年以来中间价的机制已经很透明了，英镑和欧元走低，美元走强，按照规则来的话确实人民币对美元要走弱的。”一中资行交易员称，“不过现在强调的是人民币对篮子基本稳定，即便人民币/美元跌到6.7，其实也不太要紧。”

针对今日早盘开盘15分钟成交稀少，有股份行交易员指出，根据定价机制，人民币早盘开盘前15分钟的成交应落在做市商报价和中间价之间，导致今日开盘前15分钟报价商不好参与，缺少大报价商的即期双边报价点差很大，难以成交。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数续微跌0.06%至94.42，继续刷新纪录新低；SDR篮子指数微升至95.49，BIS篮子指数微升至95.56。

全球汇市方面，英镑周三走软，日圆兑英镑触及三年半高位，因市场愈发担忧英国退欧对金融市场以及全球经济产生更广泛的影响。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.69 6.6695 -0.31%

中间价 6.6857 6.6594 -0.39%

成交额 195.55亿美元 201.42亿美元

日内波动幅度(pips) 148 日低6.698 日高6.6832

今年以来升贬幅度 -2.94%

2005年汇改以来升贬幅度 23.71%

一年期美元/人民币掉期 680

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.7016 6.6907

一年期NDF 6.849 6.8308

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6891；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）