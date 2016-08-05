人民币继续缩量小幅收贬 市场静待美国非农数据

路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期周五较上日收盘价继续小幅收贬，中间价则小升。交易员称，今日客盘依然购汇偏多，但基本均衡，日内汇价波幅狭窄，成交也较为淡静。在今晚美国将公布非农就业数据前，市场情绪谨慎。

他们并指出，今日中间价比较符合预期，但与以往开盘15分钟内成交相对静淡不同，今日盘初就有大量中资行购汇，压低境内汇价同时带动离岸价格走贬，但在6.65元附近又有大行美元卖盘浮现，午后汇价则基本持稳。近期市场缺乏方向，人民币趋势料紧随美元指数。

“市场平静，等待非农。”一外资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，今晚的美国非农数据是近期较大的风险事件，因为前两次非农数据都与预期偏离较大影响汇市。客户目前多呈观望态度，自营盘也不会拿太多头寸。

法兴银行（中国）董事总经理何昕接受路透专访时表示，美国经济数据不及预期，9月加息的可能已经不大，12月加息的概率不超过40%；而11月的大选也是风险事件，所以年内美元指数难以突破100关口。同时，中国央行维稳立场坚决，人民币下半年的波动区间在6.5-6.7之间，而6.7-6.8已经是年内低点。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.02%至94.72；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数则持平与95.36。

全球汇市方面，美元周五持稳，交易商等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据，该数据应提供有关美国经济在第二季走势迟滞后是否回升的线索。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格6.6452 6.6392 -0.09%

中间价 6.6406 6.6444 0.06%

成交额 168.05亿美元 218.45亿美元

日内波动幅度(pips) 64 日低6.6473 日高6.6409

今年以来升贬幅度 -2.28%

2005年汇改以来升贬幅度 24.55%

一年期美元/人民币掉期 690

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期6.6534 6.6474

一年期NDF 6.781 6.7805

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6431；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）