人民币连三日收升成交增逾五成 短期料维持区间宽幅震荡

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
- 路透上海/北京8月11日 - 人民币兑美元即期周四较上日收盘价连三日收升，但升幅较盘初明显收窄，中间价则大涨逾270点至一周新高。交易员称，汇改满周年中间价波动略超预期，而各机构开始利用规则囤积隔夜头寸。今日购汇较强致成交放量逾五成，短期人民币料仍维持区间宽幅震荡。
他们并指出，从近期看人民币在6.62-6.63元附近实需购汇欲望较强，盘中受美元指数小幅反弹带动，购汇需求一路推低汇价并跌破6.64关口；中间价机制过于透明而且容易大升大跌，并非是合理的完善定价机制，应还有完善的空间。
“fixing定价还是有问题的，在贬值的时候是双贬值驱动，升值的时候又是双向驱动，...当前市场还是偏震荡吧，6.65上下300个点范围内波动，除非美指升破98，那另说。”一中资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，收盘价对第二天中间价有影响，收盘前是最能准确估计中间价的时刻，此时要做方向，开头寸平头寸，往往成交量也会比较大。
全球汇市方面，新西兰元周四飙升至逾一年来最高水平，此前新西兰央行降息25个基点，幅度不如一些人士的预期，迫使他们解除相关押注。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.09%至94.64；SDR篮子指数微升至95.79，BIS篮子指数微升至95.03。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.6415 6.643 0.02%
中间价 6.6255 6.653 0.42%
成交额 308.81亿美元 200.76亿美元
日内波动幅度(pips) 102 日低6.6439 日高6.6337
今年以来升贬幅度 -2.23%
2005年汇改以来升贬幅度 24.62%
一年期美元/人民币掉期 730
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.6464 6.643
一年期NDF 6.779 6.7548
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6416；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/张喜良)
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