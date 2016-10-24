人民币兑美元早盘跌破6.77关口至逾六年低点

路透上海10月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘开盘跌破6.77元关口，再创逾六年新低，开盘后汇价一度下跌171点至6.7770元，创2010年9月9日以来的新低，主因上周五美元指数继续大幅上涨至近八个月高点。

离岸人民币即期在在岸中间价开盘后迅速跌破6.78元关口，并触及6.7842元的有数据以来新低，最新交投在6.78元附近。

人民币兑美元中间价周一报6.7690元，较上日的6.7558大跌132点。上个交易日人民币即期收盘报6.7599元，夜盘终报6.7655元。

稍早前路透根据外汇交易中心公布的定价机制，预测周一人民币中间价将开盘在6.7637元，最终较实际值偏差53个点。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.21，较上日微跌0.08%；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微升至94.95。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.67%，SDR篮子指数跌3.14%，BIS指数跌6.64%。

全球汇市方面，美元指数周一在亚洲时段接近八个月高点，对美联储今年将加息的预期提供支撑。利率期货暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的机率约为70%。

根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第四周增加看多美元押注，净多仓增至约九个月高点。(完)