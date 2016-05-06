4月人民币对一篮子货币汇率仍保持基本稳定--中国货币网

路透北京5月6日 - 中国货币网周五发布特约评论员文章称，市场供求因素的变化使4月人民币名义有效汇率继续呈现小幅贬值的态势，但若将物价因素考虑在内，人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定。

文章指出，4月以来，人民币对美元汇率中间价有所升值，但收盘汇率和人民币汇率指数均小幅贬值，这既与一篮子货币汇率变动有关，也反映了市场供求因素。

一方面，4月以来市场对美联储加息预期进一步减弱，联邦基金利率期货反映的美联储6月加息的概率已降至10%左右。美元指数持续回落，仅4月当月就下跌1.6%。在美元对其他货币贬值的情况下，为保持人民币对一篮子货币汇率相对稳定，人民币对美元汇率中间价随之有所升值。

另一方面，从市场供求变化看，今年以来企业“走出去”的意愿进一步升温。一季度非金融企业对外直接投资金额累计达400.9亿美元，同比增55.4%。企业对外直接投资往往需要将人民币兑换为美元，增加了市场对美元的需求，外汇市场供求缺口依然存在，今年以来人民币对美元收盘汇率对中间价大多偏向贬值方向。

货币网公布的数据显示，4月29日，CFETS人民币汇率指数为97.12，较3月末贬值1.04%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为98.06和97.04，分别较3月末贬值1.03%和0.58%。

与此同时，人民币汇率指数的波动性进一步降低，4月CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子和参考SDR货币篮子的人民币汇率指数日均波幅分别为0.10%、0.11%和0.07%，均低于3月份。总体来看，三个人民币汇率指数继续呈现稳中略贬的走势。

人民币兑美元即期周五小幅收升，中间价则三连跌续刷五周新低。交易员称，美元指数连续反弹，是中间价连跌主因。市场关注今晚将公布的美国非农数据，情绪谨慎导致成交量降至逾一个月低点。（完）

预览详情，请点选中国货币网：here