路透测算的人民币汇率三指数均跌 其中CFETS指数连跌四日至94.7

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透北京8月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.14%至94.7；SDR篮子指数微跌至95.48，BIS篮子指数微跌至95.36。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.18%，SDR篮子指数跌3.40%，BIS指数跌6.24%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6444 -249
欧元EURCNY=PBOC 7.4004 327
日圆JPYCNY=PBOC 6.5593 -119
港元HKDCNY=PBOC 0.8564 -33.5
英镑GBPCNY=PBOC 8.8538 -202
澳元AUDCNY=PBOC 5.0461 -150
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.7559 173
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9505 -94
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8294 322
加元CADCNY=PBOC 5.0948 -469
林吉特CNYMYR=PBOC 0.608 -10.9
卢布CNYRUB=PBOC 9.9884 -928
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2669 174
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.41，较上日微跌0.07%；RXY全球在岸人民币指数报95.40，较上日微涨0.05%；RXY参考离岸人民币指数报95.49，较上日微跌0.02%；RXY参考在岸人民币指数报95.48，较上日涨0.1%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。