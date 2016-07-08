路透测算人民币汇率三个指数窄幅波动 BIS指数续微跌再创新低

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海7月8日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数持平于94.25的记录低位；SDR篮子指数微升至95.42，BIS篮子指数微跌至95.42的记录新低。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.63%，SDR篮子指数跌3.46%，BIS指数跌6.18%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.6853 -33
EURCNY=PBOC 7.3978 140
JPYCNY=PBOC 6.6345 -205
HKDCNY=PBOC 0.8617 -3.9
GBPCNY=PBOC 8.634 -92
AUDCNY=PBOC 5.0113 103
ZDCNY=PBOC 4.8388 -748
SGDCNY=PBOC 4.9548 -52
CHFCNY=PBOC 6.8306 227
CADCNY=PBOC 5.1435 116
CNYMYR=PBOC 0.6012 4.7
CNYRUB=PBOC 9.6342 219
CNYTHB= 5.266 31
全球汇市方面，美元兑多数主要货币在周五亚洲时段小幅下跌，但周线料仍有望上涨，投资者等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据，以期从中判断美国就业市场是否强于之前调查显示的情况。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。