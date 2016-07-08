路透测算人民币汇率三个指数窄幅波动 BIS指数续微跌再创新低

路透上海7月8日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数持平于94.25的记录低位；SDR篮子指数微升至95.42，BIS篮子指数微跌至95.42的记录新低。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.63%，SDR篮子指数跌3.46%，BIS指数跌6.18%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.6853 -33

EURCNY=PBOC 7.3978 140

JPYCNY=PBOC 6.6345 -205

HKDCNY=PBOC 0.8617 -3.9

GBPCNY=PBOC 8.634 -92

AUDCNY=PBOC 5.0113 103

ZDCNY=PBOC 4.8388 -748

SGDCNY=PBOC 4.9548 -52

CHFCNY=PBOC 6.8306 227

CADCNY=PBOC 5.1435 116

CNYMYR=PBOC 0.6012 4.7

CNYRUB=PBOC 9.6342 219

CNYTHB= 5.266 31

全球汇市方面，美元兑多数主要货币在周五亚洲时段小幅下跌，但周线料仍有望上涨，投资者等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据，以期从中判断美国就业市场是否强于之前调查显示的情况。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）