人民币连续四日收创纪录高位

* 人民币连续第四日收创纪录新高

* 中间价脱离纪录高位走弱，中止此前连四日升势

* 2013年人民币中间价升值3.1%，高于即期的2.9%

* 疑似干预现身，监管层年初维稳意图初现

路透北京1月2日 - 2013年岁末的这一波人民币凌厉涨势暂显企稳迹象，人民币兑美元即期周四连续第四日收创历史纪录高位，较上个交易日收升33个点子，升幅有所放缓，不过盘中一度触碰6.0500元历史高点。交易人士指出，人民币升值动力仍在，有疑似干预再次出手，人民币涨势放缓。

人民币兑美元即期周二连续第三日收创历史新高，一举突破6.06元大关，盘中一度大涨逾百点子；2013年全年升值幅度则高达2.91%。

值得关注的是，2013年人民币中间价升值幅度高达3.1%，高于即期的2.9%，显示政策走在市场之前；而在2014年，监管层的意图仍将极大左右市场的走向。今日人民币中间价脱离周二的纪录高位小幅走弱，中止此前连四日走升态势，或为人民币汇价企稳信号。

交易人士指出，2014年新年首日开盘不久，随着结汇盘不断出击，疑似干预的美元买盘几度显身，缩窄人民币汇价的升幅，亦显示监管层或有意短期维持汇价在6.05元左右。

“疑似干预还是出来了，不然就破了6.05了，...今天干预量不是太大，市场价格尾盘差点破了6.05，很险！”上海一股份制行交易员称。

交易员并表示，期望新的一年有新的变化，尤其是央行行长此前承诺减少对汇市的常态式干预。

多位交易员认为，2014年人民币兑美元仍将延续升值态势，但升幅料放缓，不过“破六”肯定是没问题。

全球汇市，美元兑欧元和日圆周四上升，投资者关注美国经济数据是否会支持美国联邦储备委员会(美联储, FED)在今年继续缩减购债政策的立场。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及

离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0506 6.0539 0.05%

中间价 6.0990 6.0969

-0.03%

成交额 243亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 26 6.0500 6.0526

2013年来即期升贬值幅度 2.97%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:50 今日 上日

1年期NDF 6.1095/25 6.1220

CNH即期 6.0460/83 6.0555

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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