人民币收升盘中曾破6.2关口 短期料续在该阻力位附近盘整

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京7月1日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周二续升，但收盘仍在6.2元上方。中
间价继续微涨，盘初市场稍做试探后加速走升至6.1970元，但其后大行购汇支撑美元反弹。
短期料继续在6.2元关口附近盘整。
交易员称，早间公布的6月官方和汇丰PMI数据双双回到荣枯线上方，为做多人民币提供
理由。突破6.2元后出现大行购汇令涨幅回收，但有可能是延迟购汇的企业需求及美元空头
回补。
“我感觉大行大幅拉升美元的意图也不是很强，似乎也不太像干预的样子，有可能是前
期的美元空头获利回补。”一外资行交易员表示。
多位交易员认为，6.2元仍是重要的阻力位和观察点，购汇需求还会有所表现。短期在
中间价持稳的指引下，还有可能继续盘整一段时间，等候更多数据出炉提供指引。
中国稳增长政策的效果已从6月份官方制造业PMI攀上六个月高点有所体现，且其中多数
分项指标趋暖，显示中国经济平稳增长的态势基本确立。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI
终值为50.7，接近于初值的50.8，为今年来首度扩张。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.2016 6.2050 0.05%
中间价CNY=PBOC 6.1523 6.1528 0.01%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 111亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.89% (上限±2 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 103 6.1970 6.2073
2014年来即期升贬值幅度 -2.38%
1年期美元/人民币掉期升水<CN 840
Y1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16:4 今日 上日
8
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2230/67 6.2228
CNH即期CNH= 6.2052/59 6.2041
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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