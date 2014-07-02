人民币即期收贬 大行购汇促汇价回撤6.21关口

路透北京7月2日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘跟随中间价走弱，且幅度大于中间价的幅度。今日中间小幅走弱至一周低点，开盘后大行购汇连续出手打压汇价，推动汇价跌破6.21关口。

昨日人民币汇价一度升破6.20元关口，并在6.20元关口附近激烈争夺，提升了做空美元的兴趣，然今日中间价低开后，大行购汇随后跟上，促市场掀起一波隔夜美元空头回补的行情。

“（美元）空头回购蛮厉害的，应该是隔夜仓位，...大行开盘先买（美元）了一些，买得差不多了，10点半开始又买第二波，比较大的购汇量，”一外资行交易员指出。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.2128元，上日收报6.2016元。今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.1549元，上日中间价为6.1523元。

交易员指出，中资大行购汇似乎意在守卫6.20元关口，这一力道可能源于油盘或者其他客盘，但也不排除是监管层的意愿在其中，未来走势仍不是很明朗，需要观察，很明显的是6.20仍是重要的阻力位。

对于昨日美国财长指称从贸易角度看人民币估值不合理，且需要进一步升值，交易员认为，即期市场受这一因素的影响边际弱化，“现在汇市更市场化了，央行不管了，要看市场往什么方向走才算数。”

全球市场，英镑在六年高位附近持坚，因此前公布的制造业调查报告表现乐观；与此同时，日圆和欧元处于守势，因季末买盘带来的上行动能消退。[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上，美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.2260/10，上日尾盘为6.2238。

北京时间11:53，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2109/29元，上一交易日尾盘报6.2024元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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