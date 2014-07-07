人民币即期连续第二日收升 中美战略对话前再试6.20关口

路透北京7月7日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS即期周一连续第二日收升，近较上周

末收盘微幅上扬。尽管受美元指数上行的影响，人民币中间价连续第四日走弱，并创下一个

月低点。但中美战略对话行将开始，外贸复苏迹象明显，均增强多头信心，人民币盘中一度

升破6.20关口。

数据显示，人民币即期早盘一度升至6.1981元高点，为7月1日以来的最高点。7月1日最

高一度升至6.1970元，但随后受到大行购汇的阻击而逐步走弱。

一外资行交易员称，整体交投比较清淡，多头试探市场，但午后仍遭遇大行购汇盘阻击

，令人民币升幅收窄。数据显示，全天成交额亦不足百亿美元。

国有大行交易员称，近期市场还是比较均衡，始终围绕6.20窄幅波动，交投比较谨慎，

没有明确的方向，但如果6月顺差比较高的话，结汇压力注定会比较大，汇价将持续走升，

且大家的预期也在转向升值。

“由于港股派息的购汇可能在7月份比较集中，对人民币形成阻力，所以7月份仍然会在

这个位置附近波动，但一旦派息购汇结束，正常情况下将会重新升值。“国有大行一交易员

指出。

另一家国有大行交易员提到，最近客盘购汇比较少，油盘也没怎么出现，从上周五到今

天的中间价虽走弱，但开盘后离岸市场的CNH价格走升，带领境内市场汇价上扬。

对于未来的方向，交易员并称，央行最近对汇市的态度很中性，中间价最近连续走弱，

跟之前几年中美战略对话前中间价维持走升姿态有明显差异，人民币汇价也基本维持由市场

来驱动方向，所以最近要进一步关注中国的最新外贸数据可能提供的指引。

中国最新的6月外贸数据将于10日（周四）公布，而9-10日，第六轮中美战略与经济对

话将在北京举行。

全球汇市，欧元周一下跌，兑英镑触及22个月低点，此前疲弱的德国工业数据凸显出欧

元区和英国经济前景间的差异。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价(CN)，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.2040 6.2043 0.00%

中间价CNY=PBOC 6.1658 6.1642 -0.03%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 95亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.63% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 68 6.1981 6.2049

2014年来即期升贬值幅度 -2.42%

1年期美元/人民币掉期升水 875

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:33

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2565/85 6.261

CNH即期CNH= 6.2011/18 6.2058

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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