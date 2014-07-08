美元兑日圆跟随美国长债收益率下滑

路透纽约7月8日 - 美元兑日圆周二下滑，因美国长债收益率连跌第二日。在美国业绩期即将开锣之际，投资人对股市的投资谨慎。

美元兑日圆已经回吐上周四美国公布就业报告后录得的升幅，该报告显示美国经济继续增强。美元兑欧元在两周高位稳定下来。

对美国长债的避险买盘料限制美元升势，至少短期而言如此，投资人对处于纪录高位水准的股市态度审慎。

“市场出现一些厌恶风险情绪，美国公债收益率势将下滑，美元也跟着走软，”法国兴业银行高级外汇分析师Sebastien Galy表示，“这受股市走势影响。”

美国两年期公债收益率US2YT=RR升穿关键的0.50%水准，长债收益率下滑，显示短期市场不安。

美元兑日圆JPY=跌0.30%，报101.51日圆，周一尾盘报102.82日圆。

美国公债收益率下滑令日圆兑美元得益，因这令美国公债吸引力相对降低，尽管美国公债收益率仍远高于日本公债，Brown Brothers Harriman首席汇市策略师Marc Chandler表示。

“美元走势对美国利率敏感，美国利率目前要比就业数据公布后的水准低，”Chandler称。

10年期美国公债US10YT=RR较可比日本公债JP10YT=RR收益率差周二收窄至202个基点，上周四尾盘报208基点。

市场下一焦点将是周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的货币政策会议记录，投资人将从中寻找政策制定者认为何时可能升息的迹象。

分析师认为，如果美联储没有更强烈暗示在明年升息，美元不太可能进一步上涨。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，对近期美国失业率下滑表示欢迎，但警告就业市场要达到美联储的目标还有一段长路。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，预计今年通胀上升，过去几个月获得的数据并不是一些人士认为的“杂音”，凸显他的通胀威胁加重的鹰派观点。

美元兑欧元EUR=微跌0.05%，报1.3610美元，在周四美国公布就业数据带动美元一度上扬后，过去三日美元兑欧元大致呈现横向盘整。

美元指数.DXY跌至80.175，周一尾盘报80.218。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3611 1.3604 +0.05 -0.97 1.3745

美元/日圆 JPY= 101.57 101.82 -0.25 -3.54 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 138.25 138.55 -0.22 -4.41 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8928 0.8935 -0.08 +0.00 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.7130 1.7126 +0.02 +3.47 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0676 1.0682 -0.06 +0.53 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9398 0.9372 +0.28 +5.44 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2152 1.2154 -0.02 -0.97 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7942 0.7942 +0.00 -4.28 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8784 0.8756 +0.32 +7.04 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.1875 6.1539 +0.55 +2.00 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4231 8.3731 +0.60 +1.01 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8356 6.8308 +0.07 +6.20 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3053 9.2931 +0.13 +5.18 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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