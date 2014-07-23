人民币即期收创三个半月新高

路透北京7月23日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周三收创三个半月新高。中间价今天走软，即期窄幅盘整后一度受油盘购汇推动走贬，但尾盘大行结汇令汇价一举突破6.20元关口。

“(美元)跌跌跌跌跌！明天也可能继续跌，先看到前期低点6.1940。”一股份行交易员说。

交易员称，虽然之前油盘买了很多美元，但尾盘有一家政策性银行抛售美元，市场结汇太多使得美元价格迅速下滑。至于周四走势还要看客盘情况。

外管局国际收支司司长管涛周三称，目前人民币汇率是双向波动，而不是趋势性调整。人民币汇率的这种波动并没有造成市场上一致的、很强的人民币贬值预期。

外管局公布的数据显示，6月代客结售汇顺差152亿美元，较5月回升，并为三个月新高；同期银行代客远期净售汇27亿美元，为19个月来首次转为净售汇。

中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。不过分析人士对后期走势出现较大分歧，部分原因在于今年以来人民币汇率进入双向波动，且国家出台一系列措施打击跨境套利活动，加上出口前景仍不明朗，市场对未来汇率走势判断亦没有明确方向。

全球汇市，美元兑一篮子货币周三在亚洲时段接近六周高位，欧元下滑触及今年新低，因美国与欧元区利率前景迥异。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1983 6.2037 0.09%

中间价CNY=PBOC 6.1572 6.1544 -0.05%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 138亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.74% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 54 6.1976 6.2030

2014年来即期升贬值幅度 -2.33%

1年期美元/人民币掉期升水1040

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:14

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2460/97 6.2545

CNH即期CNH= 6.1948/71 6.2017

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯/张喜良)

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