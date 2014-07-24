人民币收创四个月新高 汇丰中国PMI初值靓丽助力

路透北京7月24日 - 中国人民币兑美元即期周四连续第三天收涨并创四个月

收盘新高，与中间价回软至两周低点背道而驰，盘中并一度最高接近6.1900关口。新鲜出炉

的汇丰中国PMI数据创18个月新高助力人民币升值，CNH价格走升亦有一定带动。

交易员称，时隔两周，人民币汇价昨日收盘位再次升破6.20元关口，助长了人民币升值

的情绪，今日开盘即走升近40个点，再加上汇丰PMI数据向好提供升值佐证，带动人民币汇

价续升并逼近6.19关口。

一股份行交易员表示，午盘陆续有购汇出来，使人民币涨幅收窄，这说明6.19元关口也

有阻力。虽然方向偏升，但整体看还会保持区间振荡。“现在各方做的情绪还是比较谨慎吧

，(美元)卖的不多就买回来了。”她说。

交易员并指出，到了现在这个位置，购汇会陆续出来，短时间内人民币汇率连续升破两

个点位的可能性不大，后市估计震荡上涨。

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为

连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继

续维持定向宽松立场。

上述外资行交易员亦认为，人民币汇率升破6.20元之后，市场预期人民币会有一波升值

走势，增强了这一预期，且CNH最近走强明显，亦对人民币汇率有带动作用，短期略看涨人

民币，但突破6.15的可能性不大。

全球汇市，欧元周四由八个月低点反弹，此前公布的德国和法国经济调查数据好于预期

，不过市场担忧若进一步制裁俄罗斯将伤害到欧元区经济，抑制了欧元的涨势。[FRX/CN]

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价<CNY=

PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1949 6.1983 0.05%

中间价CNY=PBOC 6.1579 6.1572 -0.01%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 132亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.62% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 52 6.1908 6.1960

2014年来即期升贬值幅度 -2.28%

1年期美元/人民币掉期升水 960

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:41

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2383/17 6.246

CNH即期CNH= 6.1914/29 6.1905

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/曾祥进)

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