人民币收创逾四个月新高 短期升值是否持续市场有分歧

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京7月28日 - 中国人民币兑美元周一收创逾四个月新高。中间价连续第四天走弱，但客盘并未受明显引导，盘面上购汇减少而结汇压力有所加重，使升值压力较此前增加。不过市场的观望情绪仍然较浓，对于短期升值是否持续观点存在分歧。
交易员认为，短期看到美元卖压较此前增强，且分红购汇减少，导致净结汇较此前更为明显。香港离岸市场资金涌入使CNH受追捧、而在离岸联动较为紧密，近期经济面有回暖迹象使前期观望的结汇出现等，都是结汇偏多的原因。
一外资行交易员提及，近期人民币走升有大行交易行为引导的成份，但整体上市场还是保持谨慎观望的态度，跟风的做法比较明显。从今天盘面看，开盘后两三分钟一度没有交易，直到做市商把价格拉到6.1870元左右，交投才逐渐活跃起来。
“市场上一看到大行看空（美元），价位都往下做。”但她认为，整体市场做空美元的情绪并不太浓，主要担心盘末会出现较大的美元买盘，使美元空头陷于被动，结汇的量并不大，这也是今天即期盘间陷于窄幅波动的原因。
一股份行交易员说，近期购汇减少、尤其是央企付股息的购汇没有了，使市场又恢复净结汇，“感觉如果央行不干预，人民币会继续升值的。”
不过另一外资行交易员认为，人民币虽然短期连续升值，但并不意味着会因此形成趋势，相比之下市场观望情绪还是占据主导，国际美元强势也会构成阻力；与国内A股今天的强
势关联可能比较弱，两个市场的联动在中长期会明显一些。
今天人民币兑美元收盘价6.1863元，为3月17日6.1781元以来新高。今天中间价开于6.1622元，以收盘价计算，价差缩窄至241个点子，或0.39%，为3月14日156个点子以来最低水平，这也显示出市场贬值预期处于降温状态。
自3月17日央行扩大日波幅至2%以来，以日低计算，人民币即期成交价与中间价历史最
大价差为4月30日的1,096个点子，相当于向当日中间价水平贬值方向偏离1.78%。
中国股市沪综指周一大幅收升2.4%并创七个半月新高。今日有色金属、银行板块继续发
力，带动大盘连续第五日上涨。分析师指出，市场依然延续了主板强势的格局，股指突破前
期密集区后方向逐渐明朗，后市料将延续震荡上行，但短线不排除出现高位震荡。
全球汇市方面，美元指数周一徘徊在六个月高位附近，本周的数据和央行政策决议将决
定，美元上周创下3月以来最强周线走势是否能在本周更上层楼。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1863 6.1915 0.08%
中间价CNY=PBOC 6.1622 6.1597 -0.04%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 140亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.45% (上限±2% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 49 6.1848 6.1897
2014年来即期升贬值幅度 -2.14%
1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 910
=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间17:04 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2410/30 6.2435
CNH即期CNH= 6.1827/33 6.1875
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)
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