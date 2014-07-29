人民币即期收盘续刷新逾四个月新高 升值预期渐强

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月29日 - 中国人民币兑美元即期周二连续第六天收升，并刷新逾四个月新高。中间价小涨亦给市场提供升值动力。大行购汇量最近减少明显，相应的客盘结汇力量就愈加凸显，推动价格上涨。
午盘时即期两度试探6.1800整数关口，不过随后出现的购汇为美元提供了支撑。交易人士认为，当前从技术形态上升值趋势已经形成，热钱囤积香港的态势也较为明显并可能影响汇率，短期可先看至6.17元的前期高位。
“（美元）市场价格继续朝下，结汇比较多，客盘砸得比较猛，...没有大行购汇。”一股份制行交易员称。
交易员并认为，人民币短期看还是要升值，经济基本面的回暖，分红和油盘购汇减少，令客盘人民币升值预期增强，而且CNH的价格也在拉涨境内人民币汇价，估计这一轮人民币汇率升值到6.15元应该没有太大的问题。
投资银行--德意志银行最新研究报告指出，随着经济复苏迹象的明确，人民币或将再度
出现小幅升值。不过基于对中国监管层推进人民币双向波动的意图，及国际市场上表现强劲的美元指数，人民币预计也不会回到此前的长期单边升值老路上去。
全球汇市，美元兑一篮子主要货币周二持稳在六个月高位附近，本周稍晚将迎来美国联
邦储备委员会(美联储/FED)政策会议。新西兰元下滑，因该国乳品巨头恒天然(Fonterra)下调对奶农付款预估。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1815 6.1863 0.08%
中间价CNY=PBOC 6.1615 6.1622 0.01%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 148亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.41% (上限±2% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 66 6.1799 6.1865
2014年来即期升贬值幅度 -2.06%
1年期美元/人民币掉期升水<CNY 950
1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2415/60 6.241
CNH即期CNH= 6.1772/92 6.1807
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/曾祥进)
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