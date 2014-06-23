人民币微幅收贬 月底前区间振荡维稳格局料持续

路透北京6月23日 - 中国人民币兑美元周一微幅收贬。中间价随隔夜美元走 势稍低开。交易员反映早间公布的汇丰制造业PMI初值好于预期，但市场在试探升值未果后 又在大行购汇引领下回落。

他们认为，近期人民币汇率区间振荡格局较为明显，市场也更倾向于观望，预计月底之 前这种情况都会持续。从中间价和成交价来看，都有监管层维稳迹象，价格波动范围明显缩 窄。

一城商行交易员说，月底之前客盘购汇量仍有可能较大，贬值压力仍然存在，包括从客 户了解到短期汇率仍看到6.23~6.25元区间。不过从实际成交情况来看，汇率上下方都有力 量限制波动。

一外资行交易员表示，近期来看中间价引导人民币升值的意图并不明显，这与前期形成 对比，预计短期内汇价有可能稳定在6.20~6.25元区间之内。

“过了6月底我们认为央行还有引导人民币走升一点，因为整体上看经济有一些复苏的 迹象。”她表示，今天的汇丰PMI初值“远好于预期”。

随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。中国6 月汇丰制造业PMI初值升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分 析师的调查预估中值为49.7。

全球汇市方面，澳元和新西兰元周一双双跳涨约0.5%，此前汇丰中国6月制造业采购经 理人指数(PMI)显示中国制造业实现六个月来首次扩张。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.2266 6.2260 -0.01%

中间价 CNY=PBOC 6.1557 6.1524 -0.05%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 122亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.18% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 58 6.2228 6.2286

2014年来即期升贬值幅度 -2.77%

1年期美元/人民币掉期升水 < 720

CNY1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:04

1年期NDF CNY1YNDFOR= 6.2365/90 6.2363

CNH即期 CNH= 6.2258/65 6.2267

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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