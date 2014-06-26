人民币收升 短期料续横盘

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京6月26日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周四随中间价方向收升，午盘时升幅
扩大。交易员反映年中购汇需求释放仍不充分，但政策引导下整体在6.24元下方的窄幅盘整
仍有可能持续。
一股份行交易主管认为，今天午盘时结汇明显，可能与跨月掉期点数较高有关。部分参
与者通过掉期市场上近端买入美元、远端卖出美元，并在即期市场上卖出美元，相当于以更
优价格提前结汇。
“跨月掉期点太高，很难有人愿意做（美元）多头，所以市场空头居多。但这也就是昨
天和今天的效应，明天就不会有这个因素了。”他说。
北京时间16:40，1周期美元兑人民币CNYSW=CFXS成交于55.5个点子，较上日最后一笔
成交86个点子已经下行。
一中资大行交易员说，近期市场还是会维持双向波动，客盘还是双边都有；短期内国际
资本流动也没有明显的方向，人民币汇率难以出现明显的单边走向。
全球汇市方面，美元指数周四在一个月低点附近停滞不前，因之前公布的美国第一季经
济成长数据终值意外下修，提振了货币政策将保持宽松的预期。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.2251 6.2344 0.15%
中间价CNY=PBOC 6.1538 6.1555 0.03%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 175亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.30% (上限±2 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 97 6.2243 6.2340
2014年来即期升贬值幅度 -2.75%
1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 805
=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间17:11 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2400/30 6.2415
CNH即期CNH= 6.2234/41 6.2271
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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