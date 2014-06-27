中资大行结汇支撑人民币续走坚

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京6月27日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周五收涨，中间价微幅低开整体持稳
。盘间客盘偏向结汇，大行美元卖盘较重，使升势一度较快，午盘在6.22元关口下方企稳；
短期需关注周一市场供求情况。
交易员认为，市场等候的大额购汇本月并没有突出表现，短期看法较为分化；不过由于
跨月掉期点数较高，部分参与者通过掉期市场上近端买入美元、远端卖出美元，并在即期市
场上卖出美元来做利差交易，相当于以更优价格提前结汇，使即期结汇压力偏大。
“感觉这轮贬值算是到头了，未来还是以震荡升值为主。”一城商行交易员说，短期需
要关注周一的供求情况，但感觉购汇需求应该在前期盘整中有所释放，不一定再会出现很大
规模的购汇。
一外资行交易员说，昨天结汇较多让人怀疑有参与者留下美元空头，今天人民币中间价
低开后曾猜测会引发美元空头回补，但开盘后看到中资大盘仍在大量结汇，猜测以月末头寸
调整有关。
中国央行周五发布银行办理结售汇管理办法，正式对结售汇业务和监管做出规定。管理
办法降低了银行准入条件，赋予银行更大自主权，同时强调业务审核和风险管理，并修订部
分罚则内容。[nL4S0P81OT]
全球汇市方面，美元指数周五料录得连续第二个周线跌幅，美元兑日圆降至一个多月低
位。此前美国消费者支出数据令人失望，不支持投资者对于美国不久可能升息的预期。[FRX
/CN]
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.2181 6.2251 0.11%
中间价CNY=PBOC 6.1543 6.1538 -0.01%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 136亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.17% (上限±2% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 100 6.2160 6.2260
2014年来即期升贬值幅度 -2.64%
1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 782
Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2325/68 6.24
CNH即期CNH= 6.2173/93 6.2241
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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