人民币兑美元周一收升逾百点

路透北京6月30日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周一续收升逾百点，结汇盘偏重。中

间价微幅高开后，盘面上结汇力量继续占优。交易员表示午盘时结汇普遍较多，但在升值到

6.20元一线时市场有所犹豫，收盘时涨幅收窄。

“要看这个地方（6.2元）有没有调控，市场本身应该不会那么快破，”一股份行交易

主管说，“明天要是开盘就在6.2元下方，情况可能就比较特别了。”

他说，央行的态度还是可以在盘中判断出来。现在来看无论央行有没有干预引导，应该

都不希望人民币进一步贬值，但具体走强到哪个位置，还要看市场自己的供需。至于会在哪

一个价位出现调控，还需要继续观察，短期看6.2元是重要的观察点。

一城商行交易员早盘时称，上周人民币先抑后扬，大行结汇影响不小，该趋势在今日延

续。周初客盘购汇有所表现，但大行提供了充裕的美元流动性，其后随着购汇减少，结汇压

力渐沉使得美元价格下挫。

此外，掉期短端美元升水偏高使得通过利差交易做空美元有利可图；加之上周公布汇丰

中国制造业PMI初值优于预期，明天若官方PMI也在荣枯线以上，将会让市场看多人民币的预

期升温，这也使自营盘倾向于卖出美元。

全球汇市方面，欧元兑美元周一在欧洲盘初持平，投资人关注欧元区6月通胀数据初值

，以及周四的欧洲央行政策会议。

中国外管局经常项目司司长杜鹏周一在记者会上称，只要当前境内外两种市场、两个汇

率、两种利率不变，企业通过财务运作实现套利融资的行为就不会改变。

他表示，未来一段时间经常贸易仍将保持顺差，与国内生产总值（GDP）之比将在较低

水平；预计未来经常项目顺差保持低位震荡，而服务贸易逆差仍将进一步扩大，尤其是旅游

方面。[nL4S0PB1DA]

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.2050 6.2181 0.21%

中间价CNY=PBOC 6.1528 6.1543 0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 139亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.04% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 171 6.1998 6.2169

2014年来即期升贬值幅度 -2.44%

1年期美元/人民币掉期升水<CNY 819

1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2253/90 6.233

CNH即期CNH= 6.2080/87 6.214

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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