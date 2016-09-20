人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定 没有持续贬值基础--李克强

2016年中国实际使用外资8132亿人民币 同比增4.1%--商务部
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透北京9月20日 - 中国国务院总理李克强表示，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。
新华社援引李克强会见美国总统奥巴马时的讲话并称，人民币没有持续贬值的基础；中国经济已经显示出回稳向好的趋势，并有很大的政策空间。（完）
(编译 陈杨；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。