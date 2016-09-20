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中国财经 | 2016年 9月 20日 星期二 09:43 BJT

人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定 没有持续贬值基础--李克强

路透北京9月20日 - 中国国务院总理李克强表示，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。

新华社援引李克强会见美国总统奥巴马时的讲话并称，人民币没有持续贬值的基础；中国经济已经显示出回稳向好的趋势，并有很大的政策空间。（完）

(编译 陈杨；审校 乔艳红)

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