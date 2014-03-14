人民币收盘大跌创逾10个月新低

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
* 人民币收盘大跌，创逾10个月新低
* 中间价略贬，至逾三个月低位
* 远期购汇加重显示贬值预期升温
* 本周收贬0.39%，但短期方向不明朗
路透北京3月14日 - 人民币兑美元即期周五收盘大跌，并创逾10个月新低。中间价略贬至逾三个月低位，且远期购汇明显升温，带动在岸和离岸即期价格于午盘扩大跌幅。尽管本周收贬0.39%，但短期方向仍不明朗。
近日出台的中国经济数据颇令市场担忧，2月贸易逆差、工业增加值逊于预期，让市场开始相信当月人民币出现暴跌确有内在原因。中国经济下行压力何时化解，成为市场最为关切的问题。
一中资大行交易员表示，即期市场目前没有方向，主要就是跟随中间价来做，避险情绪较浓。但是，贬值预期近日已传导到远期市场，远期购汇令远掉升水上升。
多位交易员表示，远期市场近日有较大客盘购汇，同时受去年5月出台的汇发20号文影响，也有部分银行选择在远期市场购汇以满足贷存比。但今天远期也出现一些客盘结汇，后期趋势仍要观察。
路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国人民银行压低人民币以打压投机客。
全球汇市方面，瑞郎和日圆等避险货币周五受到追捧，且隔夜时曾大涨，因乌克兰紧张局势升温，并且围绕中国经济的担忧情绪继续发酵。
人民币即期汇率现阶段的确难以再有选边站的机会。中国内外部基本面面临种种不确定性，人民币遭受暴跌后预期出现的分化又被监管层或明或暗地刻意维护，中短期的汇率双向波动态势正获强化。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1502 6.1361 -0.23%
中间价 6.1346 6.1320
-0.04%
成交额 179亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.28% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 142 6.1378 6.1520
2014年来即期升贬值幅度 -1.57%
1年期美元/人民币掉期升水 340
离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日
1年期NDF 6.2091/28 6.197
CNH即期 6.1508/15 6.1385
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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