（更正）人民币扩波幅首周跌1.2%创纪录 下周能否见6.30存分歧

(第二段盘中最低价为6.2370，非6.2375)

* 浮动幅度扩大后，人民币首周贬值1.2%

* 市场认为下周仍继续弱势

* 对能否探及6.30大关存分歧

* 波动率VOL已上升至高位

* 央行教训短期套利资金的目的达到

路透香港3月21日 - 在扩大日内波幅后的第五天，人民币兑美元汇率略收涨至6.2250，按收盘价计全周共计贬值1.2%，创出历史上最大周跌幅。但对于下周能否继续走贬从而触及6.30这一关键点位，市场已产生分歧。

人民币兑美元即期周五全天交易大致保持弱势，盘中一度创出6.2370的一年多来的最低价。本周以来，以中间价计算的日内最大贬值幅度逐日递增，今日达到1.46%，更加靠拢2%的浮动限制。

一部分观点认为央行仍会一鼓作气追穷寇，将人民币贬至结构性产品认输出局的6.30；但也有观点认为，目前人民币的波动率已到高位，显示市场对人民币走贬的风险已充分认识，因此，为了不形成贬值预期，央行更倾向于在此区间维持小幅波动。

但值得关注的是，离岸人民币即期价格已率先企稳，目前报6.2035，与境内相差200个bp，这一方面显示套利盘仍有利可为，也显示境外对人民币贬值幅度有自己的看法。

“我觉得onshore市场已经差不多，至少offshore已经稳住了，最多下周摸到6.25左右。”一家香港银行的外汇交易员称。

但也有境内大行交易员表示，盘面来看，今天的6.2200-6.2370之间并未见明显的恐慌盘杀出，套利交易盘仍在抵抗，也意味着央行教训套利者的目的并未达到，“不排除下周到6.30的可能。”

根据几家外资投行的报告，约有300亿美元左右套利人民币的结构性产品堆积在6.22-6.25左右，如果人民币贬到此位置，将有大量止损盘涌出。

上述中资行的交易员称，离岸市场应该更能反应市场对人民币的预期，毕竟央行目前还撑控着中间价，从而实现对汇率的干预。目前这200个bp的不同，也说明境外对人民币持续看贬不是太认同。

“但央行无疑是成功的，毕竟波动率（VOL）已大幅上升，显示市场对人民币未来的波动风险明显提升，短期参与套利交易的资金会有所顾虑。”他称。

根据路透报价显示，USD/CNH波动率的各期限报价普升，目前一年期为3.250/3.550%，此波人民币贬值前，该报价一直盘踞在2.5%左右。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离

岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2250 6.2275 0.04%

中间价 6.1475 6.1460

-0.02%

成交额 189亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.46% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 177 6.2193 6.2370

2014年来即期升贬值幅度 -2.75%

1年期美元/人民币掉期升水 210

离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日

1年期NDF 6.2270/00 6.234

CNH即期 6.2030/50 6.2051

央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯/黄凯)

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