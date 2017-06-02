人民币收贬结束四连涨 离岸CNH大跌主因资金面好转

路透北京6月2日 - 人民币兑美元即期周五收贬结束连四日涨势，中间价则小升；离岸人民币重挫逾400点。交易员称，由于离岸人民币流动性明显好转，且美元指数企稳回升，CNH跌破6.79关口；在岸人民币随之走贬，然跌幅不大，两地价差倒挂由上日最高近700点收窄至300点左右。

他们并指出，人民币的连日大涨已暂告一段落，近期或将盘整，未来关注美联储6月动向。如果境内美元流动性继续紧张，加上美联储加息预期升温，人民币可能会加速走贬。

“昨天美国的数据对美元很有利，今天人民币走贬也是顺势而为；而且前几天人民币升值太厉害，也应该回调。”一城商行交易员称，“快到美元议息时间了，看情况美元还会涨，不过官方的意思应该不会让人民币跌多少。”

亦有外资行交易员表示，CNH的资金面松了一些，离岸人民币下得比较快，在岸市场就同时下了一些。“今天银行间市场仍是净购汇，不过中资大行没怎么出来干预。”

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均从高位回落，但仍高于正常水平；其中隔夜由周四42.81500%回落3,414个基点至8.67550%；离岸人民币隔夜掉期隐含利率亦从上日收盘的9.039%回落至0.803%；银行间隔夜拆借从上日收市价24.50%回落至2.50%。

中国国家外管局周五称，将开展银行卡境外交易信息采集工作。2017年9月1日起，境内银行卡在境外发生的提现和单笔金额1,000元以上的消费交易信息均需上报，发卡行应于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息，遇节假日不顺延。

全球汇市方面，美元兑日圆周五进一步收复失地，稍晚将要公布美国就业数据。从美国联邦储备理事会(美联储)官员的言论来判断，数据应会强化联储本月稍后升息的预期。

“昨天数据表现良好，加上股票创纪录高点，都有利美元。数据近期对于美元影响不大，但我们肯定会注意今天的薪资数据...这对通胀及利率前景都至关重要。”瑞典北欧联合银行(Nordea)策略师Niels Christiansen表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8162 6.8061 -0.15%

中间价 6.807 6.809 0.03%

成交额 220.26亿美元 229.71亿美元

日内波动幅度(pips) 181 日低6.8216 日高6.8035

今年以来升贬幅度 1.96%

2005年汇改以来升贬幅度 21.42%

一年期美元/人民币掉期 1170

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7906 6.7513

一年期NDF 6.9848 6.9692

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率、为6.8166；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6476、6.1084和8.7675。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）