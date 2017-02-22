人民币窄幅整理微收升 市场关注晚间美联储会议纪要

路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。

他们并表示，当前内外部环境均不支持人民币汇率出现趋势性升贬走势，区间双向波动已成市场共识，关注晚间美联储会议记录是否会有3月加息的新线索，若加息预期不足，短期美元可能转弱。

“美元指数日内上涨主要受欧元带动，人民币日内走势跟日圆等非美货币差不多。日内客盘比较均衡，甚至略偏结汇。”一中资行交易员表示，“整个2月除了有油盘的那几天，客盘都有点偏结汇。”

亦有外资行交易员表示，如果没有外力推动，人民币很难突破6.83-6.89的区间；除了今晚的美联储议息会议纪要外，市场比较关注4月法国大选和特朗普的减税政策。

全球汇市方面，美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.878 6.8826 0.07%

中间价 6.883 6.879 -0.06%

成交额 174.94亿美元 213.47亿美元

日内波动幅度(pips) 64 日低6.8827 日高6.8763

今年以来升贬幅度 1.04%

2005年汇改以来升贬幅度 20.33%

一年期美元/人民币掉期 1289

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.867 6.8604

一年期NDF 7.1055 7.113

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8784；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2424、6.0644和8.5919。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）