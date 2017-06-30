人民币兑美元早盘创七个半月新高 香港回归20周年提振做多信心

路透北京6月30日 - 人民币兑美元即期周五早盘继续走升，与中间价一并刷新七个半月新高，中间价则大涨近200点。交易员称，虽然6-7月仍是购汇旺季，但美元指数最近持续走弱，中间价连续大涨，大行结汇盘持续涌出，带动人民币汇价本周已大涨数百点，香港回归20周年亦提振做多信心。

他们表示，在大行结汇带动下，本周人民币汇价逆转弱势连续大幅走升，虽然截至目前仍没有客盘大量结汇的意愿，但根据昨日公布的一季度国际收支实现“双顺差”，显示跨境资金流动明显改善，未来大概率会逐步体现到结售汇层面。

“离岸（美元）比境内更低，心理上对在岸就会压制一下，”一中资行交易员指出。

北京时间11:25，人民币兑美元即期报6.7669元，最高一度触及6.7551，上日收报6.7787元，夜盘终报6.7851元。今日人民币兑美元中间价报6.7744元，上日为6.794元。人民币兑美元即期成交额为109.79亿美元，上日半日为125.34亿美元。

交易员指出，今日新出炉的中国PMI虽然好于预期，但对汇市的实际指导意义并不强，不过香港回归中国20周年这一事件或为离岸人民币提供短期支撑，离岸人民币周五在大行引领下强势走升，并跟在岸价格出现倒挂。

中国外管局昨日公布一季度国际收支平衡表最终数据显示，中国一季度国际收支实现双顺差，一季度中国经常帐户顺差184亿美元，资本和金融账户顺差393亿美元，其中资本账户逆差1亿美元，显示中国国际收支经常帐户顺差在合理区间，境内主体对外投资趋于理性，跨境资金流动形势明显好转。

中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。

中国国家主席习近平周四乘专机飞抵香港，将出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区。习近平讲话称，中央将一如既往地支持香港发展，改善民生；愿同香港各界一道总结经验展望未来，确保一国两制行稳致远。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五徘徊在九个月低位附近，因市场愈发认为欧洲和加拿大将采取更偏鹰派的货币政策，并且质疑美国今年是否还会再升息。

“市场对美联储今年再次加息的前景有些怀疑，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9355元, 上日尾盘为6.9595元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7625元, 与在岸即期价差倒挂44点，上一交易日尾盘报6.7967元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7671，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7386、6.0508和8.8098。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）