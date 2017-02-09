客盘大量结汇推动人民币续收升 两地价差继续收窄

路透上海/北京2月9日 - 人民币兑美元即期周四续收升，中间价亦小升。交易员指出，客盘实需购汇仍存，而午后继续涌现大量的客盘结汇，推动人民币继续收升。由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强。

他们并指出，离岸CNH和在岸汇价差继续收窄，一度少于100点，或逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。下半年美联储仍有两次左右加息预期，因此人民币可能在二季度逐渐走出区间波动走势，不过近期料仍维持双向波动。

“午后突然出现了很多（美元）卖盘，有可能是客户结汇，就有自营跟风砸（美元）。”一中资行交易员称，“我们是没接到指导，不知道是不是国企被指导了。”

他并表示，近期离岸人民币和境内价差收窄，可能是有机构通过境内外价差套利。

另有外资行交易员表示，自营目前没什么方向，大家也在等一个做多美元的时机。

全球汇市方面，美元上日走低后周四勉强企稳，尽管避险情绪犹存打压美国公债收益率(殖利率)在数周低位附近徘徊，并遏制美元反弹。

“目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到显见的欧洲政治风险的影响。”IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8672 6.878 0.16%

中间价 6.871 6.8849 0.20%

成交额 201.91亿美元 188.66亿美元

日内波动幅度(pips) 166 日低6.8758 日高6.8592

今年以来升贬幅度 1.20%

2005年汇改以来升贬幅度 20.52%

一年期美元/人民币掉期 1248

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.852 6.844

一年期NDF 7.092 7.0858

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8635；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3329、6.1186和8.5911。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）