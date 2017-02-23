人民币小幅波动微收升6点 市场进入“前两会”行情

路透上海/北京2月23日 - 人民币兑美元即期周四小幅波动微收升，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，尾盘汇价收复跌幅转而微收升；日内结售汇相对均衡，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。

他们并表示，美联储会议纪要没有提振美元多头人气，3月加息可能性并不高，且美国总统特朗普经济政策仍未落实，加上“两会”（人大和政协）日益临近，年初至今人民币兑美元维持的双向波动格局料难改变。

“外盘也没太大波动，市场有购汇有结汇，比较均衡，可上可下，估计最近都是这种行情。”一中资行交易员称，“离岸市场投机盘减少，可能会比在岸市场更平稳。”

全球汇市方面， 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。

“市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能。”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa谈及美元小升时称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8774 6.878 0.01%

中间价 6.8695 6.883 0.20%

成交额 183.65亿美元 178.31亿美元

日内波动幅度(pips) 74 日低6.8813 日高6.8739

今年以来升贬幅度 1.05%

2005年汇改以来升贬幅度 20.34%

一年期美元/人民币掉期 1330

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8643 6.8567

一年期NDF 7.0995 7.0863

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8758；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2612、6.0724和8.5545。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）